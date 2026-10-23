Търговските потоци се пренареждат: Защо САЩ търсят руски суровини въпреки ограниченията

/Поглед.инфо/ Зад кулисите на строгия санкционен режим срещу Москва се разиграва прагматична търговска рокада. Твърди се, че САЩ обмислят разширяване на вноса на критични суровини от Русия, като до дизеловите горива вече се нареждат и изкуствените торове. Въпреки че Вашингтон продължава да поддържа формалните ограничения, реалността в щатския агросектор налага преосмисляне на доставките. Сривът на определени суровинни вериги заплашва добивите в САЩ, превръщайки руския калий, фосфат и азот в стратегическа необходимост за пазара.

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Търговският прагматизъм срещу политическата реторика

Вашингтон и Москва изглежда навлизат в нов етап на тихи, но отчаяни суровинни пазарения. Докато медийният шум около ограниченията продължава, реален търговски натиск принуждава щатското стопанство да търси вратички. Според публикации в руски медии и коментари на специалисти от бранша, Белият дом е принуден да омекоти позицията си относно вноса на руски селскостопански торове. Твърди се, че стъпката идва като продължение на вече обсъжданите схеми за дизелово гориво – реакция на растящите разходи за производство в самите Съединени щати.

Земеделието на САЩ е колос, но стъпва върху чужди суровинни основи. Всякакви опити за рязко прекъсване на вносните потоци удрят директно в производствената цена на царевицата, соята и пшеницата в щати като Айова, Илинойс и Небраска.

Сухата аритметика на щатския агросектор

По данни на Американското министерство на земеделието (USDA), общата стойност на произведената селскостопанска продукция в страната достига стотици милиарди долари годишно. Значителна част от тези приходи обаче зависи от баланса между разходите за гориво и торове. Всяко увеличение с 10% в цената на азотните или калиевите съединения изтрива счетоводната печалба на хиляди семейни ферми.

Зависимостта не е равномерна.

При калиевите торове (поташ) САЩ разчитат на външни доставки за близо 85-90% от потреблението си.

Вътрешният добив от мини в Ню Мексико и Юта е нищожен на фона на нуждите на Средния запад.

Основният обем традиционно идва от Канада (Nutrien Ltd.), но канадските капацитети са натоварени до краен предел и всяко смущение на железопътната мрежа в Саскачеван блокира целия американски пазар.

При фосфатните торове ситуацията изглежда по-добра само на хартия. Собственото производство във Флорида и Северна Каролина покрива голяма част от вътрешния пазар, но недостигът от 850 000 до 1,5 милиона тона годишно традиционно се запълваше от Саудитска Арабия (Ma'aden) и руски производители като "ФосАгро". Когато през последните години срещу руските фосфати бяха въведени компенсационни мита и логистични пречки, щатските фермери просто видяха как цените на диамониевият фосфат (DAP) скочиха до рекордни нива.