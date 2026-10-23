Си Дзинпин: Китай е готов да работи заедно с всички страни за прилагането на концепцията за глобално управление

/Поглед.инфо/ На 23 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати послание до Форума за глобално управление за 2026 г. (Сюн'ан). Той посочи, че в момента светът преминава през ускорени промени, а дефицитите в областта на мира, развитието, сигурността и глобалното управление продължават да се задълбочават.

Китайският лидер подчерта, че предложената от него Инициатива за глобално управление има за цел да насърчи изграждането на по-справедлива и рационална система за глобално управление и да допринесе за създаването на по-добър свят. Китай е готов да работи заедно с всички страни за прилагането на концепцията за глобално управление, основана на съвместни консултации, съвместно изграждане и споделяне на резултатите. Чрез укрепване на доверието и обединяване на усилията, както и чрез сътрудничество за преодоляване на трудностите, страната ще насърчава реализацията на Инициативата за глобално управление, ще внася повече сигурност и положителна енергия в един изпълнен с промени и нестабилност свят и ще върви заедно с останалите държави към изграждането на общност на споделена съдба за човечеството.

Форумът за глобално управление за 2026 г. (Сюн'ан) беше открит на 23 октомври в новия район Сюн'ан, провинция Хъбей. Събитието ще премине под мотото „Възстановяване на доверието и сътрудничеството“. Организатор на форума е Китайското дружество за народна дипломация.