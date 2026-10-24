/Поглед.инфо/ Появата на информация за новата руска крилата ракета „Филин“ отразява фундаментална промяна в индустриалната логика на съвременния военен конфликт. Разработката на АД НПО „Молния“ показва преход от скъпи, стратегически ракети към евтини, масово произвеждани реактивни системи с голям обсег. Тази тактическа трансформации поставя на изпитание логистиката на западните системи за противовъздушна отбрана.

По публикации на военния наблюдател Олег Исайченко, специализирания канал @milinfolive и коментари на експертите Алексей Анпилогов и Юрий Кнутов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Промишленият преход към евтина кинетична енергия

Отломките от ракета, идентифицирана в украински източници като „Филин“, бележат край на една ера в ракетното строителство. Анализът на достъпните изображения и твърденията на украинските власти показват, че руският военнопромишлен комплекс е завършил прехода към ново поколение реактивни оръжия. Според публикуваните данни, ракетата се разработва от АД НПО „Молния“ (концерн „Калашников“) – предприятие с исторически опит в аерокосмическите системи.

Украинската страна твърди, че оперативната употреба на системата е започнала в края на лятото на 2026 година. Независимо от липсата на официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация, наличните факти насочват към логична техническа еволюция.

Основната замисъл тук не е създаването на някакво оръжие от супер-клас, а решаването на чиста икономическа задача. Войната на изтощение изисква оръжия, чиято производствена цена е драстично по-ниска от цената на ракетите-прихващачи. Ако една зенитна ракета от западен тип (например MIM-104 Patriot) струва между 3 и 4 милиона долара, то изстрелването на ударна система от класа на „Филин“ трябва да бъде с порядък по-евтино.

Докладите от Киев, включително изявления на бившия съветник в украинското министерство на отбраната Сергий Стерненко, показват сериозно безпокойство. Твърди се, че „Филин“ превъзхожда познатите витлови безпилотни апарати от типа „Геран“ по скорост и маневреност, което прави засичането и унищожаването му от мобилни огневи групи почти невъзможно.

Технически параметри и производствена архитектура

Според оценки на военни специалисти, ракетата разполага с оперативен обсег до 1200 километра и развива скорост до 800 км/ч. Тези показатели я поставят в категорията на леките крилати ракети с тактическо назначение.

Конструкцията на корпуса използва композитни материали, комбинирани с елементи, изработени чрез 3D принтиране. Това решение преследва две цели: намаляване на радиолокационната забележимост (RCS) и максимално ускоряване на производствения цикъл във фабрични условия.

Оперативен профил според експертни оценки: Максимален обсег: до 1200 км

до 1200 км Крайсерска скорост: до 800 км/ч

до 800 км/ч Височина на полета: от 5–10 метра (в режим на следване на терена) до 6000 метра

от 5–10 метра (в режим на следване на терена) до 6000 метра Тип силова установка: суверенен малогабаритен турбореактивен двигател

суверенен малогабаритен турбореактивен двигател Тегло на бойната глава: 50 до 100 кг (осколочно-фугасна, проникваща или термобарична)

Използването на твърдогоривен ускорител за изстрелване от земята е ключов момент. Излитането от наземна, мобилна пускова платформа елиминира необходимостта от издигане във въздуха на стратегически бомбардировачи като Ту-95MS или Ту-160. Всяко излитане на руската стратегическа авиация се засича от сателитната съзвездие на НАТО в рамките на минути, което дава на украинската ПВО часове за предупреждение. Наземната платформа изчезва веднага след изстрелването, оставяйки разузнаването без оперативно време за реакция.