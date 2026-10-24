Берлин свали праха от плановете за гражданска защита от 1989 г. и нареди запаси от картофи

/Поглед.инфо/ Германското федерално министерство на вътрешните работи внася в Министерския съвет първата от десетилетия насам пълна актуализация на националната стратегия за гражданска защита. Документът задължава гражданите да поддържат индивидуален 10-дневен резерв от вода, картофи и основни продукти. Докато опозицията в Бундестага вижда в това предизборна манипулация и насаждане на психоза, търговците на дълготрайни хранителни пакети и сухопътни дажби вече отчитат рекордни поръчки.

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Планът "Картофи" и инфраструктурната нервност на Берлин

Правителствените кабинети обикновено не обичат да говорят за сривове в електроснабдяването, нито за логистични блокади по магистралите A1 и A2. Когато обаче Федералното министерство на вътрешните работи в Берлин подготвя за правителствено обсъждане концепция за гражданска защита, изискванията се измерват с литри и килограми. Документът, огласен в германското публично пространство, разписва твърд списък за всеки гражданин: 28 литра питейна вода (предвидени за период от 10 дни), 5 килограма картофи, плюс хляб, тестени изделия, мазнини и консервирано месо.

Официално се твърди, че става дума за рутинно осъвременяване на методологията за реагиране при мащабни бедствия. Не се посочва конкретен външнополитически или военен субект. В самия текст липсва директно назоваване на държава-предизвикател.

Но сухото формулиране на "рискове, застрашаващи съществуването на държавата" (Existenzbedrohende Szenarien) показва друго. Берлин вече не разчита на хипотезата, че веригите за доставки на търговските вериги Rewe или Aldi могат да издържат повече от 72 часа при системен срив.

Бункерите, които бяха разпродадени, и пропуснатото време

За да се разбере защо този документ предизвиква такъв шум, трябва да се върне хронологията назад. След 1990 г. Федералната република систематично демонтираше своята инфраструктура за цивилна отбрана. Известният правителствен бункер в долината Ахр (Dienststelle Marienthal) край Зинциг бе затворен и превърнат в музеен обект. Хиляди противорадиационни укрития бяха продадени на частни инвеститори или изоставени на произвола на съдбата, защото счетоводителите във финансовото министерство сметнаха поддръжката им за излишен разход.

Федералната агенция за техническа помощ (THW) бе оставена на режима на доброволческите структури, а държавният зърнен резерв бе свикван до минимални нива. Смяташе се, че глобализираната пазарна икономика е в състояние да осигури домати от Испания и зърно от Черноморския регион без прекъсване.

Днес Берлин се опитва да прехвърли отговорността обратно върху семейните мазета. Когато държавата не разполага със централизирани складове за цивилното население, тя изпраща гражданите си в супермаркета с списък от 5 кг картофи.

Политическият сблъсък в Бундестага

Новината веднага се превърна в заложник на вътрешнополитическите борби. Представителят на Зелената партия Константин фон Ноц публично определи инициативата като неоправдана стъпка, обслужваща тесни партийни интереси. Според неговите думи, цитирани в медиите, подготвянето за природни аномалии и локални бури е разумна мярка, за която "две консерви паста в мазето са достатъчни", но използването на хибридни или терористични плашила за трупане на предизборни активи е нечестен подход.

В Бундестага отдавна тлее конфликт между институциите, отговарящи за сигурността, и опозиционните фракции относно това къде свършва реалната превенция и къде започва психологическото обработване на гласоподавателите.

дали става дума за реална загриженост на МВР или за опит да се отклони вниманието от сриващите се бюджетни пера за социална политика? В Германия подобни директиви винаги се четат между редовете. Когато финансовото министерство съкращава разходите за публична инфраструктура, МВР пуска брошура с инструкции за самоспасение.