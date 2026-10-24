Китай публикува насоки за насърчаване на заетостта на фона на напредъка в областта на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Китай публикува насоки за адаптиране към напредъка в областта на изкуствения интелект (ИИ) с цел насърчаване на развитие, благоприятно за заетостта, като целта е технологията да се използва за създаване на работни места, подобряване на качеството на заетостта и стимулиране на предприемачеството, като същевременно се смекчи загубата на работни места, причинена от приложенията на ИИ.

Насоките, издадени от Генералния офис на Държавния съвет, определят 18 задачи в шест области, включително увеличаване на потенциала на ИИ за създаване на работни места, превръщане на внедряването на ИИ в по-благоприятно за заетостта, подобряване на цифровите умения на работниците, усъвършенстване на услугите по заетостта, укрепване на защитата на труда и социалната сигурност, както и наблюдение и справяне с рисковете за заетостта.

Насоките се появяват в момент, когато внедряването на изкуствения интелект се разширява в цялата китайска икономика. Според официални данни основният сектор на изкуствения интелект в страната е бил оценен на над 1,2 трилиона юана (около 178,62 милиарда щатски долара) през 2025 г., като в цялата страна са действали над 6 200 компании в областта на изкуствения интелект. Към края на 2025 г. над 30% от производствените предприятия с годишни приходи от основната дейност от поне 20 милиона юана са внедрили технологии за изкуствен интелект.

ИИ вече преобразува китайската икономика и трансформира пазара на труда, като нараства търсенето на работници, притежаващи специализирани технически умения.