Форумът за сътрудничество между Китай и ЕС постигна над 160 предварителни договорености

/Поглед.инфо/ Днес в Чънду приключи 19-ият форум за сътрудничество между Китай и ЕС в областта на инвестициите, търговията и технологиите.

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В тридневното събитие участваха представители на около 200 китайски и европейски компании от над 20 държави, сред които Испания и Португалия. Те проведоха близо 400 срещи за обсъждане на възможности за търговско, инвестиционно и технологично сътрудничество в области като новите енергийни източници, биомедицината, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и изкуствения интелект.

По предварителни данни са постигнати над 160 договорености за бъдещо сътрудничество.

От създаването си форумът е проведен 19 пъти и е привлякъл общо над 14 000 китайски и европейски компании.