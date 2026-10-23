Форумът за сътрудничество между Китай и ЕС постигна над 160 предварителни договорености

В тридневното събитие участваха представители на около 200 китайски и европейски компании от над 20 държави, сред които Испания и Португалия. Те проведоха близо 400 срещи за обсъждане на възможности за търговско, инвестиционно и технологично сътрудничество в области като новите енергийни източници, биомедицината, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, както и изкуствения интелект.
По предварителни данни са постигнати над 160 договорености за бъдещо сътрудничество.
От създаването си форумът е проведен 19 пъти и е привлякъл общо над 14 000 китайски и европейски компании.