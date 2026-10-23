/Поглед.инфо/ Рестартирането на магистралните газопроводи „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ се окачествява като неизбежен процес поради нарастващата разлика в цените на енергията за европейските потребители, според изявление на Кирил Дмитриев по време на 19-ия Евразийски икономически форум. Според твърденията на представителя на РФПИ, германски и американски търговски структури вече търсят канали за прагматичен диалог с Москва, заобикаляйки официалната политика на Брюксел.

По публикации на руски и италиански медийни източници от 19-ия Евразийски икономически форум. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фактологията зад изявлението в Истанбул

На 22 октомври 2026 г., в рамките на провеждащия се в Истанбул 19-ти Евразийски икономически форум (формално носещ името на Верона), Кирил Дмитриев — специален представител на президента на Руската федерация и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) — направи серия от публични констатации. Според неговите думи, цитирани от информационните агенции, пълното възобновяване на работата по тръбопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ е единствено въпрос на време.

Аргументацията на Дмитриев се основава върху сметките за енергия, които европейските домакинства и промишлени предприятия плащат. По негови оценки, разликата в себестойността между руския тръбопроводен газ и алтернативните доставки (основно втечнен природен газ - LNG) ще принуди политическите субекти в Европа да променят курса. Твърди се, че вече са постъпили над 20 заявки от германски компании за участие в специален тристранен бизнес форум между Русия, Германия и САЩ, организиран с подкрепата на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) и Американската търговска камара.

Техническото състояние на инфраструктурата на дъното на Балтическо море

За да се разбере доколко думите на Дмитриев съдържат икономически прагматизъм и доколко представляват политическо залагане на вътрешноевропейските противоречия, е необходимо да се припомнят сухото състояние на обектите.

Диверсията от септември 2022 г. разруши три от общо четирите тръби на системата — двете линии на „Северен поток 1“ и една от линиите на „Северен поток 2“ (тръба Б). Непокътната остана единствено едната тръба на „Северен поток 2“ с годишен капацитет от 27.5 милиарда кубически метра.

Тръба Б на „Северен поток 2“: Технически запълнена с инертен газ под налягане, готова за експлоатация след евентуално юридическо сертифициране от германския регулатор Bundesnetzagentur.

Технически запълнена с инертен газ под налягане, готова за експлоатация след евентуално юридическо сертифициране от германския регулатор Bundesnetzagentur. Увредените участъци: Засегнати от солена морска вода в продължение на повече от 4 години. Всяко евентуално възстановяване изисква изрязване на деформираните сектори, изпомпване на водата, подмяна на антикорозионното бетонно покритие и монтиране на нови тръбни секции чрез специализирани кораби-тръбополагачи.

Засегнати от солена морска вода в продължение на повече от 4 години. Всяко евентуално възстановяване изисква изрязване на деформираните сектори, изпомпване на водата, подмяна на антикорозионното бетонно покритие и монтиране на нови тръбни секции чрез специализирани кораби-тръбополагачи. Собственост: Операторът Nord Stream 2 AG със седалище в Цуг, Швейцария, премина през дълги процедури по преструктуриране на дълга поради санкциите на САЩ, наложени по силата на акта PEESA.

Възстановяването не е просто натискане на копче. То изисква стотици милиони евро и, най-вече, липса на морска блокада или правни възбрани.