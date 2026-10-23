Законите на Нютон срещу разширяващата се Вселена и грешката в учебника по физика

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия училищната система захранва поколения с една конкретна, изчистена от съмнения догма: енергията нито възниква от нищото, нито изчезва безследно. Изписана върху черните дъски, тя създава усещане за абсолютен ред в природата. Поставянето на този постулат върху фундамента на цялата Вселена обаче задейства сериозен теоретичен проблем. Когато рамката на изследване престане да бъде капсулирана лаборатория или механично тяло, законите за запазване губят своята твърда почва. В геометрията на разширяващия се космос фундаменталното правило се разпада под тежестта на собствените си математически дефиниции.

Границите на локалната механика

Всеки инженерен или физически модел, използван в ежедневната практика, разчита на концепцията за затворена система. Траекторията на хвърлена топка, разсейването на топлината при спирачния механизъм на автомобила или разреждането на един химически акумулатор функционират безупречно в пределите на Нютоновата механика. Тук кинетичната и потенциалната енергия непрекъснато си разменят роли, като счетоводният баланс на системата винаги излиза на нула. Тази стабилност не е просто математическа хватка за решаване на задачи от заден преглед, а е пряко свързана с времевата симетрия. Теоремата, формулирана от математичката Еми Ньотер през 1918 година, категорично посочва, че ако законите на физиката не се променят с течение на времето, от това математическо състояние неизбежно произтича запазваща се величина. Тази величина наричаме енергия.

Проблемът настъпва в момента, в който скалата се разшири до границите на цялата позната Вселена. За разлика от лабораторния чин или затворения термодинамичен съд, Вселената по дефиниция няма "външна среда", с която да обменя ресурси, нито статична рамка, спрямо която да се изчисли крайна стойност. В Общата теория на относителността пространство-времето престава да бъде просто сцената, на която се разиграват събитията, и се превръща в динамичен, разширяващ се и огъващ се обект. Когато самата геометрия се променя във времето, фундаменталното условие за времева симетрия отпада. А с него отпада и възможността да се дефинира глобална, абсолютна енергия, която да остава постоянна.

Механиката на изчезващите фотони

Най-явното разминаване между училищната формула и физическата реалност се наблюдава при движението на електромагнитното излъчване през космологични разстояния. Фотон, излъчен от далечна галактика преди милиарди години, преминава през непрекъснато разширяващо се пространство. Заедно с разширяването на самата тъкан на пространство-времето се разтяга и дължината на вълната на този фотон – феномен, известен като космологично червено отместване.

Тъй като енергията на светлинния квант е правопропорционална на неговата честота, удължаването на вълната води до директен спад в неговата енергия. Когато светлината достигне до огледалата на наземните или космическите телескопи, тя носи значително по-малко енергия от момента на нейното излъчване. В класическия механичен модел тази загубена енергия трябваше да бъде предадена на друг обект под формата на топлина, маса или движение. В мащаба на разширяващия се космос такъв "приемник" просто не съществува. Енергията на фотона се губи заради самата геометрия на пространството, без да се съхранява в друг физически резервоар.

Сходен, но огледален процес се наблюдава при анализирането на тъмната енергия. В съвременния стандартен космологичен модел плътността на вакуумната енергия, свързана с космологичната константа, остава постоянна за единица обем. Тъй като обемът на Вселената нараства вследствие на нейното ускорено разширяване, общото количество вакуумна енергия вътре в разглеждания космологичен хоризонт се увеличава. Това не означава, че някъде съществува външен генератор, който "напомпва" енергия в системата. Това просто показва, че глобалното запазване на енергията е концепция, неприложима към нестатични мета-системи.