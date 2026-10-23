Новата евтина руска крилата ракета „Филин“ тероризира Киев

/Поглед.инфо/ Навлизането на новата руска крилата ракета „Филин“ в театъра на военните действия бележи качествен прелом в технологията на малогабаритните прецизни оръжия. Според публикации в специализирани издания и анализи на украинското Главно управление за разузнаване (ГУР), руските въоръжени сили са започнали да прилагат наземната реактивна система „Филин“ с обсег до 1200 км и скорост до 800 км/ч. Конструирана от композитни материали с 3D-печатани възли и захранвана от турбореактивния двигател Р500, тази система запълва нишата между евтините витлови дронове и тежките стратегически ракети Х-101.

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Анатомията на една нова концепция: Ракетата „Филин“ и сривът на класическата ПВО

Появата на изделието с условно наименование „Филин“ в отчетите на западното и украинското разузнаване не е изолиран инцидент. Твърди се, че първите бойни епизоди с използване на този тип боеприпаси са регистрирани в края на миналата година, макар че официално потвърждение от Министерство на отбраната на Руската федерация все още липсва. Проследяването на отломки в покрайнините на Киев и по протежение на източния оперативен район показва преминаване от експериментални партиди към серийно използване.

Военно-техническата логика на оръжието се базира върху максималното намаляване на радиолокационната забележимост за сметка на габаритите и материалите. С дължина на корпуса от едва 3,5 метра и размах на крилата около 3 метра, „Филин“ представлява ракета с изключително малко ефективно отражателно петно (ЕОП). За сравнение, стандартната руска стратегическа ракета Х-101 има дължина от над 7,4 метра и изисква тежки стратегически ракетоносци Ту-95МС или Ту-160 за своето изстрелване. „Филин“ е изградена по противоположна философия – контейнерно или релсово наземно базиране с използване на стартов твърдогоривен ускорител, което премахва нуждата от вдигане на авиация и съкращава времето за ранно предупреждение на противника до минимум.

Технически профил: Композити, 3D печат и аеродинамични решения

Анализът на намерените фрагменти показва, че корпусът на ракетата е изработен предимно от въглеродни влакна и полимерни композити, вместо от традиционните алуминиево-магнезиеви сплави, използвани в съветската школа за ракетостроене. Използването на аддитивни технологии — 3D печат за вътрешните структурни елементи, монтажните скоби и въздухозаборните канали — рязко съкращава производствения цикъл и намалява себестойността на отделната бройка.

Според докладите на ГУР се предполага съществуването на две основни модификации на оръжието. Първата е оборудвана с 50-килограмова бойна глава, което позволява увеличаване на горивния бак и постигане на максималния обсег от 1200 км. Втората модификация носела 100-килограмова бойна глава с експлозивно-осколочно или фугасно действие, но за сметка на това обсегът ѝ бил редуциран до около 600–700 км. В аеродинамично отношение „Филин“ представлява моноплан с ниско разположено право или леко стреловидно крило, което се разгъва непосредствено след напускане на пусковия контейнер.

Системата за управление, според военни специалисти, е комбинирана. Тя включва инерциален модул (INS), коригиран от многоканални спътникови приемници „Комета-М“ с антиджаминг защита срещу средства за радиоелектронна борба (РЕБ), както и оптично-електронна система за корекция по цифрови карти на терена (DSMACC) в заклинателната фаза на полета.