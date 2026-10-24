Руският спътник „Космос-2612“ следи от 26 метра финландския радар ICEYE-X36 в ниска околоземна орбита

/Поглед.инфо/ Напрежението в околоземното пространство достига нови критични точки, след като според данни от западната служба за наблюдение „Орбитален радар“ руският военен спътник „Космос-2612“ е осъществил сложно маневриране и се е доближил на едва 26 метра от финландския разузнавателен спътник ICEYE-X36. Двата апарата се намират в една и съща орбитална равнина на височина около 540 километра. Финландската мрежа от радарни спътници осигурява на украинското военно ръководство хиляди детайлни радиолокационни изображения, работейки през облачност и през нощта. Действията на руския инспектор показват преминаване към пряко неутрализиране на търговски космически активи, използвани за военни цели.

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Новата реалност в ниската околоземна орбита

Публичното внимание с месеци бе фокусирано върху терминалната мрежа Starlink и нейната роля за оперативната връзка на фронта. Но под повърхността на медийния шум се развива далеко по-опасен технологичен процес. Космическото разузнаване, осигурявано от частни европейски и американски компании, се превърна в гръбнак на оперативното планиране. Според публикации в специализирани западни издания за наблюдение на околоземното пространство, руското военно командване вече не се ограничава с пасивно регистриране на преминаващите спътници.

Данните, разпространени от швейцарската оптична система за наблюдение S2a System и потвърдени от измервания на платформата „Орбитален радар“, сочат, че руският апарат „Космос-2612“ е извършил поредица от прецизни орбитиращи маневри. Крайният резултат от тези импулси е дистанция от едва 26 метра спрямо финландския радарен спътник ICEYE-X36. В орбиталната механика разстояние от 26 метра на височина 540 километра при скорост от близо 27 000 километра в час означава практически синхронизиран полет. Спътникът-инспектор се намира в непосредствената задна сфера на финландския апарат.

Серията спътници от серията „Космос“ (номерирани от 2609 до 2614) бе изведена в орбита през април тази година от космодрума Плесецк с помощта на ракета-носител „Союз-2.1в“. Официални данни за полезния товар на тези апарати липсват в международните регистри. Докато останалите пет спътника от групата поддържат стандартни орбити, само „Космос-2612“ проведе активни корекции на траекторията, за да прихване финландската цел.

Анатомия на финландското радарно съзвездие ICEYE

За да се разбере защо точно финландската платформа бе избрана за подобно високорисково прихващане, трябва да се анализира технологичната промяна в космическото разузнаване. Компанията ICEYE бе основана през 2014 г. във Финландия като университетски проект с цел да се създадат евтини радиолокационни спътници с маса под 100 килограма. Допреди десетилетие се смяташе, за да има един спътник качествен радар със синтезирана апертура (SAR), той трябва да тежи поне два тона и да струва стотици милиони долари. Финландците счупиха този стереотип, използвайки готова търговска микроелектроника и леки сгъваеми антени.

Към настоящия момент ICEYE разполага с над 80 изведени спътника, от които около 70 са в активна експлоатация. През лятото на 2022 г. финландската фирма сключи официален договор с благотворителната фондация на Серхий Притула и Министерството на отбраната в Киев. По силата на това споразумение Украйна получи пълен контрол върху един спътник от мрежата, както и достъп до базата данни на цялото съзвездие.

През 2024 г. Главното разузнавателно управление (ГУР) в Киев публикува отчет, според който чрез системата ICEYE са били заснети над 4100 руски военни обекта. Междинните данни за януари 2026 г. показват, че финландските апарати са генерирали средно по 500 високорезолюционни изображения на денонощие за нуждите на въоръжените сили на Украйна.