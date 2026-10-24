/Поглед.инфо/ Загубата на Киев вече не е просто геополитическо понятие, а административна заплаха за елитите в Брюксел и Берлин. Изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц, че безусловната капитулация на Украйна означава капитулация за самата Европа, разкриват опасна зависимост: Европейският съюз заложи собственото си съществуване върху военния изход в Донбас. Докато американски експерти предричат бърз колапс на НАТО, суровата реалност на терен сочи към продължителна и изтощителна позиционна война за укрепени райони като Славянск и Краматорск.

По публикации на чуждестранни медии и анализи на военни наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Залогът в Донбас: Защо Брюксел върза съдбата си за източния фронт

Германският канцлер Фридрих Мерц формулира без излишна патетика онова, което в Брюксел отдавна се опитват да скрият зад словесна ораторщина: капитулацията на Киев се възприема от европейската бюрокрация като собствена административна капитулация. Според публични изявления на германския лидер пред Welt, подкрепата за Украйна не цели удължаване на сблъсъка, а предотвратяване на пълния срив на западната институционална рамка.

Оказва се, че структури, градени десетилетия наред с претенцията да представляват глобален икономически полюс, днес са заложници на логистиката около Покровск, Краматорск и Славянск. Как се стигна дотук? Чрез системно заменяне на националния интерес с корпоративно-бюрократични директиви.

Европейският съюз бе замислен като въгледобивен и стоманен съюз, гарантиращ френско-германското помирение след 1945 година. В какво се превърна днес? В структура, чиято легитимация се изчерпва с противопоставянето спрямо Москва и финансовото захранване на апарата в Киев. По оценка на политически наблюдатели, ако тази линия се срути, самата институционална архитектура в Брюксел губи смисъла на съществуването си.

Скот Ритър срещу суровата реалност: Илюзията за бързия колапс

Пенсионираният офицер от разузнаването на морската пехота на САЩ Скот Ритър регулярно чертае катастрофални сценарии — според неговите коментари разпадането на Украйна незабавно ще повлече след себе си срива на НАТО и ЕС. Подобни прогнози обаче често пропускат устойчивостта на отбранителните линии на терен.

Да, режимът в Киев изпитва тежък дефицит на зенитни ракети, комуналната му система е пред срив, а зависимостта му от разузнавателните данни на Вашингтон е пълна. По данни от оперативни източници обаче, фронтът не се срива автоматично от медийни анализи. Укрепеният район Славянск–Краматорск е изграждан в продължение на десет години — бетонни бункери, подземни комуникации, свързани артилерийски позиции.

Твърденията, че украинските въоръжени сили ще хвърлят оръжието утре, не отчитат високото ниво на идеологическа индоктринация и натрупаната социална омраза. Военната логика сочи, че предстои кървава, изключително бавна позиционна битка за всеки квадратен метър от тези укрепени райони.