Моузес Уетангула: Четирите глобални инициативи на Китай са от решаващо значение за цялото човечество

По отношение на самия форум Уетангула заяви: „Тази година в него участват и представители от Глобалния Юг. Събираме се заедно, за да обменим опит и да обсъдим как да подобрим живота на народите в своите страни, Китай, като ключов партньор, е важен обект на сътрудничество за нас. Причината е проста: днешен Китай отдавна не е онзи Китай отпреди тридесет години. В ранните си години посещавах континентален Китай, по онова време Шънджън все още беше малко място. По-късно, когато бях министър на външните работи на Кения, бях поканен да посетя централата на Huawei в Шънджън. В момента, в който самолетът се приземи в Шънджън, бях дълбоко развълнуван. Онзи някога тих и изостанал малък град се беше превърнал в чисто нов град. Това е доказателство за постигнатия от Китай скокообразен напредък и трансформация, от които много страни, включително и нашата, могат да се учат.“

Говорейки за четирите глобални инициативи, той посочи: „Четирите глобални инициативи са от решаващо значение за цялото човечество. Днешният свят е изпълнен с напрежение и цивилизацията бива унищожавана. Безсмислени войни непрекъснато биват предизвиквани, което удря по глобалната икономика. Покачването на цените на енергията засяга всеки – независимо дали се намира в зона на конфликт или не, всички биват пряко засегнати от поскъпването на енергията. Ако се придържаме към тези четири глобални инициативи и ги прилагаме, всички хора ще могат да съжителстват в мир.“