Яков Кедми: Европа гние отвътре! Същата болест унищожи Рим и Съветския съюз!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя бъдещето на света – Путин, Тръмп и Си Дзинпин или политическите елити, които отказват да признаят новата реалност? Във втората част на разговора ми с Яков Кедми обсъждаме защо Европа според него се движи към историческа катастрофа, как Китай изгражда своето стратегическо предимство и защо Тръмп може да се окаже безсилен пред вътрешните проблеми на Америка. Кедми прави и безпощаден исторически разбор на управлението на Хрушчов, деградацията на съветската номенклатура и причините за гибелта на СССР. Един разговор за властта, цивилизациите и цената на политическата посредственост.