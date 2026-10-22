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Европа

Американците не са говорили директно със Зеленски. Те са си намерили „пратеник“

/Поглед.инфо/ Дипломатическите совалки около украинския конфликт навлизат в нова фаза, в която Вашингтон използва заобиколни канали през Осло за предаване на директни указания към Киев, докато в Санкт Петербург се проведоха четиричасови разговори между Стивън Уиткоф и Владимир Путин. На преден план излезе освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, осъден в Русия за участие във въоръжения конфликт. Докато Москва подготвя експертни консултации в Абу Даби, украинското ръководство постепенно коригира позицията си от пълно връщане към границите от 1991 година до фактическо съгласие за замразяване на конфликта по настоящата линия на съприкосновение.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 54378 прочитания
Американците не са говорили директно със Зеленски. Те са си намерили „пратеник“
ИИ генерирана
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По публикации на Олег Царев, Fox News, CBC, ТАСС и международни дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Скандинавският филтър и байпасът на украинското държавно ръководство

Маршрутът на специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф — от резиденцията в Стрелна край Санкт Петербург директно до летище "Гардермуен" в Осло — показва новата дипломатическа топография на конфликта. Според наличната информация, американската страна е избрала да не изпраща сигурностни представители директно в Киев, а е поставила норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре в ролята на мост за предаване на информации.

Тази оперативна схема не е нова за дипломатическата история на скандинавските държави. Осло традиционно се използва за дискретни посреднически мисии, както беше при споразуменията от 1993 година между Израел и Организацията за освобождение на Палестина, а по-късно и при преговорите между колумбийското правителство и ФАРК през 2012 година. В настоящата ситуация обаче изборът на Норвегия като посредник между Вашингтон и Банкова говори за избягване на прекия диалог с администрацията на Зеленски.

Заобикалянето на прекия контакт цели намаляване на публичния натиск и предотвратяване на течове към медиите преди оформянето на финалната рамка. Източници от дипломатическите среди твърдят, че американските представители се опитват да поставят Киев пред вече договорени с Москва параметри, вместо да участват в безкрайни консултации с екипа на Андрий Ермак.

Вашингтон (САЩ) ──> Константиновски дворец (Санкт Петербург)
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                  Правителство на Норвегия (Осло)
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                  Президентство на Украйна (Киев)

Зависимостта на Киев от западните оръжейни доставки и финансови траншове прави подобен тип дипломация през трети страни възможен, въпреки че публично се декларира спазване на принципа за пълно участие на Украйна във всички формати.

Правно-дипломатическата анатомия на случая "Стивън Хъбард"

В основата на четиричасовия разговор между Владимир Путин и Стивън Уиткоф в Константиновския дворец стои казусът със 70-годишния американски гражданин Стивън Хъбард. Роден в Мичиган, Хъбард живее в украинския град Изюм от 2014 година. Според съдебните протоколи от Московския градски съд, през февруари 2022 година той подписва договор с 228-и батальон от 127-а отделна бригада за териториална отбрана на Украйна срещу месечно възнаграждение от около 1000 долара.

През април 2022 година Хъбард е задържан от руските въоръжени сили в района на Харков. През октомври 2024 година съдия Александра Ковалевска го осъжда на 6 години и 10 месеца лишаване от свобода при общ режим по Член 359, част 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация ("Участие на наемник във въоръжен конфликт").

[Февруари 2022 г.] Подписване на договор с 228-и батальон от ТрО (Изюм)
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[Април 2022 г.] Задържане от руските въоръжени сили
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[Октомври 2024 г.] Присъда по Чл. 359, ч. 3 от НК на РФ (6 г. и 10 м.)
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[Президентски указ] Освобождаване и предаване на американската страна

Освобождаването му е оформено чрез процедура по помилване на основание Член 89, точка "а" от Конституцията на Руската федерация, която дава на президента изключително право да опрощава наказания. Твърдението на Уиткоф, че Путин е "хуманист", изречено по време на срещата в Стрелна, предизвика остри реакции в западните медийни среди. Каналът CBC и редица американски издания припомниха заповедта за арест от Международния наказателен съд в Хага от март 2023 година, определяйки изказването на американския пратеник като пълно незачитане на установената западна линия.

От прагматична гледна точка обаче, за американската дипломация извеждането на Хъбард е реален резултат, който демонстрира, че каналите за директна комуникация с Кремъл работят независимо от официалната реторика на Държавния департамент.

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