/Поглед.инфо/ Дипломатическите совалки около украинския конфликт навлизат в нова фаза, в която Вашингтон използва заобиколни канали през Осло за предаване на директни указания към Киев, докато в Санкт Петербург се проведоха четиричасови разговори между Стивън Уиткоф и Владимир Путин. На преден план излезе освобождаването на американския гражданин Стивън Хъбард, осъден в Русия за участие във въоръжения конфликт. Докато Москва подготвя експертни консултации в Абу Даби, украинското ръководство постепенно коригира позицията си от пълно връщане към границите от 1991 година до фактическо съгласие за замразяване на конфликта по настоящата линия на съприкосновение.

По публикации на Олег Царев, Fox News, CBC, ТАСС и международни дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Скандинавският филтър и байпасът на украинското държавно ръководство

Маршрутът на специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф — от резиденцията в Стрелна край Санкт Петербург директно до летище "Гардермуен" в Осло — показва новата дипломатическа топография на конфликта. Според наличната информация, американската страна е избрала да не изпраща сигурностни представители директно в Киев, а е поставила норвежкия министър-председател Юнас Гар Стьоре в ролята на мост за предаване на информации.

Тази оперативна схема не е нова за дипломатическата история на скандинавските държави. Осло традиционно се използва за дискретни посреднически мисии, както беше при споразуменията от 1993 година между Израел и Организацията за освобождение на Палестина, а по-късно и при преговорите между колумбийското правителство и ФАРК през 2012 година. В настоящата ситуация обаче изборът на Норвегия като посредник между Вашингтон и Банкова говори за избягване на прекия диалог с администрацията на Зеленски.

Заобикалянето на прекия контакт цели намаляване на публичния натиск и предотвратяване на течове към медиите преди оформянето на финалната рамка. Източници от дипломатическите среди твърдят, че американските представители се опитват да поставят Киев пред вече договорени с Москва параметри, вместо да участват в безкрайни консултации с екипа на Андрий Ермак.

Вашингтон (САЩ) ──> Константиновски дворец (Санкт Петербург) │ ▼ Правителство на Норвегия (Осло) │ ▼ Президентство на Украйна (Киев)

Зависимостта на Киев от западните оръжейни доставки и финансови траншове прави подобен тип дипломация през трети страни възможен, въпреки че публично се декларира спазване на принципа за пълно участие на Украйна във всички формати.

Правно-дипломатическата анатомия на случая "Стивън Хъбард"

В основата на четиричасовия разговор между Владимир Путин и Стивън Уиткоф в Константиновския дворец стои казусът със 70-годишния американски гражданин Стивън Хъбард. Роден в Мичиган, Хъбард живее в украинския град Изюм от 2014 година. Според съдебните протоколи от Московския градски съд, през февруари 2022 година той подписва договор с 228-и батальон от 127-а отделна бригада за териториална отбрана на Украйна срещу месечно възнаграждение от около 1000 долара.

През април 2022 година Хъбард е задържан от руските въоръжени сили в района на Харков. През октомври 2024 година съдия Александра Ковалевска го осъжда на 6 години и 10 месеца лишаване от свобода при общ режим по Член 359, част 3 от Наказателния кодекс на Руската федерация ("Участие на наемник във въоръжен конфликт").

[Февруари 2022 г.] Подписване на договор с 228-и батальон от ТрО (Изюм) │ ▼ [Април 2022 г.] Задържане от руските въоръжени сили │ ▼ [Октомври 2024 г.] Присъда по Чл. 359, ч. 3 от НК на РФ (6 г. и 10 м.) │ ▼ [Президентски указ] Освобождаване и предаване на американската страна

Освобождаването му е оформено чрез процедура по помилване на основание Член 89, точка "а" от Конституцията на Руската федерация, която дава на президента изключително право да опрощава наказания. Твърдението на Уиткоф, че Путин е "хуманист", изречено по време на срещата в Стрелна, предизвика остри реакции в западните медийни среди. Каналът CBC и редица американски издания припомниха заповедта за арест от Международния наказателен съд в Хага от март 2023 година, определяйки изказването на американския пратеник като пълно незачитане на установената западна линия.

От прагматична гледна точка обаче, за американската дипломация извеждането на Хъбард е реален резултат, който демонстрира, че каналите за директна комуникация с Кремъл работят независимо от официалната реторика на Държавния департамент.