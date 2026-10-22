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Свят

Нетаняху обвини руски философ за антисемитизма на Запад: Как Александър Дугин се превърна в изкупителна жертва за срива на израелския образ

/Поглед.инфо/ В опит да обясни катастрофалния срив на обществената подкрепа за Израел сред младежките среди на Запад, премиерът Бенямин Нетаняху посочи неочакван виновник – руския философ Александър Дугин и неназовани „руски структури“. Според израелския лидер именно руската мисъл е отравила умовете на американските десничари. Детайлен анализ на фактическото положение обаче разкрива съвсем друга реалност: промяната в настроенията е пряк резултат от разкритията за военните действия в Газа, докладите на ООН, свидетелствата на самите израелски войници и дълбокото разцепление вътре в западното общество.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 29384 прочитания
Нетаняху обвини руски философ за антисемитизма на Запад: Как Александър Дугин се превърна в изкупителна жертва за срива на израелския образ
ИИ генерирана
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По публикации в чужди медии, разследвания на SPIEGEL, доклади на ООН и израелския печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Паника в Тел Авив и търсенето на удобно философско чучело

Когато политическа конструкция, градена с десетилетия чрез милиардни инвестиции в публични отношения и медиен контрол, започне да се срутва пред очите на целия свят, управляващите среди рядко търсят причината в собствените си действия. Много по-лесно – и стратегически по-удобно – е да се посочи външен враг с почти демонични способности. По време на среща с рускоезични блогъри в Израел премиерът Бенямин Нетаняху изрече твърдение, което в друга епоха би звучало като ироничен анекдот. По речи на израелския лидер, основният виновник за вълната от антисемитизъм и критики към политиката на Израел в западния свят се оказа един-единствен руски мислител – Александър Дугин, подпомаган от мистериозни „руски структури“.

Нетаняху повтори думата „ужасен“ няколко пъти, като специално наблегна на това как Дугин бил отровил съзнанието на младото pokоление американски десничари. Твърди се, че израелският министър-председател не предостави никакви доказателства, статистически данни или социологически разрез, които да подкрепят хипотезата, че милиони младежи в САЩ и Западна Европа оформят геополитическото си мирогледи на базата на текстове по неоевразийство или четвърта политическа теория.

Изборът на мишена обаче не е случаен. Политическият маркетинг на кабинета в Тел Авив изисква прехвърляне на вината върху удобен външен фактор. Ако западните университети протестират, а консервативните младежи в САЩ поставят под въпрос безусловната финансова и военна помощ за Израел, то това, според официалния израелски разказ, не може да бъде естествена реакция спрямо видеокадрите от Газа. Това трябва задължително да бъде резултат от „хибридна операция“ и подривна философска индоктринация.

Психологическата логика на подобно твърдение е прозрачна. То спестява необходимостта от отговор на въпроса защо дипломатическата изолация на Израел достигна нива, непознати от основаването на държавата през 1948 година.

Парадоксът Дугин: между геополитическата митология и консервативната реалност в САЩ

За да се разбере колко несъстоятелно е обвинението, че Дугин лично управлява съзнанието на американската десница, трябва да се изследват реалните процеси вътре в американския консерватизъм. През последните години в САЩ наистина се забелязва рязка промяна сред младото крило на Републиканската партия и така наречената „Нова десница“ (New Right). Но тази промяна не е вдъхновена от руски текстове, а от дълбокото разочарование от неоконсервативната доктрина за вечни външни войни.

Интервюто на американския журналист Такър Карлсън с Александър Дугин през 2024 г. наистина предизвика широк резонанс, събирайки милиони гледания. Но това интервю бе следствие, а не причина за интереса на американците към алтернативни геополитически гледни точки. Младите американски десничари, формирани под лозунга „Америка на първо място“, започнаха да питат защо техните данъци финансират чужди военни конфликти, докато собствената им граница остава непокрита, а вътрешната инфраструктура се разпада.

Самият Александър Дугин не закъсня с отговора си на обвиненията на Нетаняху. В публично заявление той определи думите на израелския премиер като странни и подчерта, че въпреки че твърдо осъжда случващото се в Газа и подкрепя позицията на Русия и Иран за Близкия изток, той не може да носи отговорност за факта, че десните движения по света виждат в Израел агресор.

Философът изрично посочи, че никога не е призовавал за изчезването на който и да е народ, но отбеляза, че никоя държава няма право да извършва изтребление под претекст на собствената си сигурност. Според неговите думи, с изчезването на всеки народ човечеството ограбва самото себе си. Текстът на Дугин постави ясна граница между критиката към ционизма като държавна идеология и етническата или религиозната омраза – граница, която израелската официална пропаганда системно се опитва да заличи.

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