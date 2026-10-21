Иранският президент: Предпоставка за преговори е американската страна да преустанови натиска, заплахите и санкциите

/Поглед.инфо/ На 20 октомври иранският президент Масуд Пезешкиан заяви на среща с началника на Генералния щаб на пакистанската армия генерал Сайед Асим Мунир, че всички проблеми в региона – от ескалиращото напрежение и конфликтите до нестабилността в Ормузкия проток – са резултат от агресията на САЩ. Той подчерта, че Съединените щати не могат едновременно да засилват санкциите, да оказват натиск и да налагат блокада на Иран, като същевременно твърдят, че търсят диалог и преговори.

Пезешкиан отбеляза, че Иран винаги е бил и остава отворен за диалог, но САЩ първо трябва да премахнат заплахите и санкциите, преди да може да се осъществи какъвто и да е подобен контакт. „Съединените щати никога няма да постигнат целите си чрез война. Подобни действия биха довели единствено до разруха и вреди не само за Иран, но и за целия регион. Това е изход, който Иран е твърдо решен да предотврати.“