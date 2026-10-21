Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет изрази адмирации относно последния доклад на МВФ

/Поглед.инфо/ Международният валутен фонд представи най-новата си икономическа прогноза, където включи Тайван като провинция на Китай. Веднага след това Отделът за външни работи на Тайван изрази протест по този повод.

В коментар на случващото се на днешната пресконференция на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет говорителката Джан Хан изрази своите адмирации за хода на МВФ.

„С това организацията ясно показва своята обвързаност с принципа за „един Китай“. Тайван е част от Китай, а принципът за „един Китай“ е основно правило в международните отношения и общоприето схващане в международната общност. Управляващите от Демократичната прогресивна партия в Тайван упорито се стремят към независимост, което няма как да постигне обективни резултати“, каза говорителката.