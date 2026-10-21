Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.