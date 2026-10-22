Скок от 100 000% в търсенето на оръжие: Френското общество между паниката и срива на полицията

/Поглед.инфо/ Вълната от улично насилие и грабежи във Франция не приключи, а просто навлезе в планирана оперативна пауза преди обявения от протестните мрежи „втори сезон“. Докато държавният апарат на Елисейския дворец прави опити да демонстрира контрол чрез медийни прояви на прокуратурата, френското общество е изправено пред срив на правната система. Нормативната рамка за самозащита се превърна в капан за гражданите, а пазарът на оръжие отчита рекордни търсения в условия на растящ институционален вакуум.

По публикации във френски телевизионни канали, анализи на правни експерти и чуждестранни медийни наблюдения. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правният парадокс: Държавата защитава извършителя, а не жертвата

Във френския правен патримониум съществува конструкцията на т.нар. „пропорционалност на защитата“, кодифицирана в член 122-5 от Наказателния кодекс (Code pénal). На практика тази доктрина задължава жертвата на взлом или нападение да оцени за секунди дали реакцията ѝ отговаря точно на нивото на заплахата. Ако невъоръжен грабител нахлуе в частен имот през нощта, употребата на каквото и да е физическо оръжие срещу него се квалифицира от френските съдилища като превишаване на неизбежната отбрана.

Според коментатори и правни консултанти, цитирани във френския ефир, гражданин, използвал огнестрелно оръжие срещу нападател с хладно оръжие в собствения си дом, е почти гарантирано подложен на наказателно преследване с перспектива за ефективна присъда. Тази правна рамка, изграждана с десетилетия под прикритието на хуманистичната доктрина за ограничаване на частното насилие, днес се превръща в механизъм за пълно оръжейно и физическо разоръжаване на данъкоплатците.

Свободното притежание на средства за самозащита във Франция е строго ограничено. Законно без специално разрешително могат да се носят единствено предмети от категория D — включително газови спрейове с малък обем и определени видове битови предмети, чиято ефективност срещу организирани групи е нищожна. Резултатът от тази политика е видим в статистиката: според медийни публикации, търсенията в интернет за покупка на оръжия от категория C (ловни пушки и определени видове спортно оръжие, изискващи медицинско и административно одобрение) са отбелязали скок от над 100 000%. Данните показват не просто уплаха, а пълна загуба на доверие в способността на Националната полиция (Police Nationale) и Жандармерията (Gendarmerie Nationale) да гарантират неприкосновеността на дома.

Изпразването на наказанието от съдържание

Докато гражданите са въоръжени с кухненски ножове и пиперни спрейове, правосъдната система прилага съдебна практика, която превръща ефективните присъди във фикция. Като конкретен пример в репортажите се посочва казус с рецидивист, осъждан девет пъти за кражби, който за последното си провинение по време на бунтовете получава присъда от 11 месеца затвор. В съответствие с действащия Наказателно-процесуален кодекс и мерките за облекчаване на пренаселените френски затвори (пенитенциарни заведения като Fleury-Mérogis или Fresnes от години работят при капацитет над 120-140%), подобна присъда автоматично подлежи на преобразуване.

Реалният престой зад решетките за подобно провинение рядко надхвърля четири или пет месеца, често заменени с електронно наблюдение. Твърди се, че тази оперативна немощ на правосъдието е известна на участниците в уличните групи, което напълно обезценява превантивния ефект на наказателното право.

В същото време френската прокуратура показва демонстративна активност спрямо дребни извършители. Случаят с 35-годишна безработна жена, осъдена да възстанови стойността на откраднат пуловер, се противопоставя на масовите грабежи в бутиците за луксозни стоки на пасажа „Вандом“ или булевард „Шанз-Елизе“. Публичните изявления на прокурори, съдържащи подробни описания на техническите методи за идентифициране на грабителите — проследяване на клетъчни оператори, анализи на записи от камери за наблюдение (CCTV) и биометрични данни — според критици служат по-скоро като техническо указание за групите как да избягват прихващане при следващите акти на вандализъм.