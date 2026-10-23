Американските инвестиции в Китай нараснаха със 7,7% за девет месеца

/Поглед.инфо/ Американските инвестиции в Китай са нараснали със 7,7% на годишна база през първите девет месеца на 2026 г., съобщи заместник-министърът на търговията Дзян Чънхуа. За същия период инвестициите от Франция са се увеличили с 31,8%, а тези от Швейцария – с 26%. Ръст е отчетен и на вложенията от Хонконг, Южна Корея, Люксембург и Канада.

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По думите на Дзян водещи чуждестранни компании продължават да увеличават инвестициите си в Китай въпреки геополитическото напрежение, забавянето на световната икономика и засилващия се протекционизъм.

Като показател за интереса на международния бизнес той посочи тазгодишното издание на Китайското международно изложение за инвестиции и търговия в Сямън, което привлече над 1200 делегации от 129 държави и 30 международни организации.

Според проучване на Американската търговска камара в Южен Китай, публикувано през март, 75% от анкетираните компании планират да реинвестират в Китай през 2026 г., а 45% определят страната като основна дестинация за инвестициите си в световен мащаб.

Китайските власти заявяват, че ще продължат да улесняват достъпа на чуждестранните инвеститори до пазара и да подобряват бизнес средата в рамките на периода 2026-2030 г.