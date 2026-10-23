/Поглед.инфо/ Заявленията на руския министър на отбраната Андрей Белоусов и разсъжденията на политолога Сергей Караганов за евентуални превантивни удари срещу цели в Германия очертават нова фаза в противопоставянето между Москва и НАТО. Докато Брюксел ускорява разгръщането на бригадни структури по източния си флаг до 2027 година, Русия преразглежда критериите в своята ядрена доктрина. Фокусът върху конкретни промишлени обекти в Мюнхен и Ханау показва, че военното планиране вече излиза извън рамките на регионалния украински театър.

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Мюнхен и Ханау в координатите на руското военно планиране

През април руското Министерство на отбраната публично огласи данни за три конкретни индустриални обекта на територията на Федерална република Германия. По посочените тогава данни, две от съоръженията се намират в района на Мюнхен (Бавария), а третото е разположено край Ханау (провинция Хесен). Според руски източници, тези заводи участват в производствени вериги за сглобяване на компоненти за безпилотни летателни апарати, доставяни на въоръжените сили на Украйна.

В Мюнхен става дума предимно за високотехнологичния клъстер в областта на аерокосмическата и микроелектронната промишленост. В този регион са базирани компании като Quantum-Systems (производител на разузнавателните дронове Vector) и подразделения на европейския гигант Airbus Defence and Space. По непотвърдени официално информации от западни военни наблюдатели, заводът в Ханау е свързан с преработката на специални материали и химически компоненти, използвани в електронните платки и акумулаторните блокове за дълбоко модифицирани цивилни дронове.

Въпросът обаче не е просто в трите посочени фабрики. Ако конфликтът излезе от сегашните си географски граници, списъкът с потенциални цели в Германия ще претърпи пълно преформатиране. По оценки на военни специалисти, първостепенно значение биха имали не заводите за сглобяване на дронове, а ключовите транспортни и командни възли. Рамщайн (Ramstein Air Base) в Пфалц, където е разположено командването на Военновъздушните сили на САЩ в Европа, и европейското командване на американските въоръжени сили (EUCOM) в Щутгарт-Файхинген са обекти от първа категория при всеки оперативен сценарий.

Индустриалната пренастройка на Европа и логистиката край Графенвьор

Изказването на Андрей Белоусов от 22 октомври акцентира върху ускорената интеграция на европейската отбранителна индустрия в оперативните нужди на въоръжените сили. Брюксел задейства специализирани финансови механизми — като инструмента ASAP (Act in Support of Ammunition Production) — с цел увеличаване на производството на 155-мм артилерийски боеприпаси до над 1,4 милиона бройки годишно.

Големите концерни в Германия вече променят структурата на капиталните си разходи. Rheinmetall изгражда нов завод за барути и артилерийски снаряди в Унтерлюс (Долна Саксония), инвестирайки над 300 милиона евро. Същевременно полигонът Графенвьор в Бавария — най-голямото учебно съоръжение на САЩ в Европа — работи с максимален капацитет за обучение на украински и съюзнически батальони.

Ето къде се появява разминаването в оценките. Докато европейските столици представят тези мерки като сдържаща стъпка срещу потенциална източна експанзия, от гледна точка на руския Генерален щаб това представлява директно изграждане на предна военна инфраструктура. Натрупването на критични ресурси в западната част на европейския континент превръща самата логистична мрежа (железопътните възли в Полша, пристанищата в Бремерхафен и Ротердам) в легитимни военни цели според руското тълкуване на международното право.