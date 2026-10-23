По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Стрелна без илюзии: Защо тричасовият разговор в Константиновския дворец не промени нищо
Деветото поредно посещение на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф в Руската федерация завърши без гръмки пробиви. Разговорите в Константиновския дворец в Стрелна, продължили повече от три часа с участието на Владимир Путин и неговия външнополитически екип, показаха отново дълбокото разминаване между медийния оптимизъм на Вашингтон и сухото прагматично виждане на Москва.
Американската делегация пристигна в Санкт Петербург с проект, формулиран след интензивни консултации в Норвегия между представители на САЩ, Европейския съюз и украинското ръководство. Според дипломатически източници този пакет съдържа рамкови предложения за постепенно намаляване на интензивността на боевете и създаване на контактни групи за сигурност.
Откровеният характер на разговора, потвърден и от двете страни, не скри главния факт: представените от Уиткоф идеи не адресират ключовите искания на Кремъл. Опитът на американската страна да представи срещата като фундаментална стъпка напред се сблъска с реалистичния коментар на Юрий Ушаков, че в представения документ „няма много полезно“.
Зад дипломатическите формулировки прозира ясна реалност. Вашингтон се опитва бързо да затвори украинския файл, за да пренасочи ресурси и внимание към други региони, докато Руската федерация настоява за трайно решаване на коренните причини за кризата, а не за временна тактическа пауза.
Дипломатическият маршрут Осло - Санкт Петербург: Какво донесе Стив Уиткоф
Маршрутът на американския пратеник – от норвежката столица през Санкт Петербург и обратно към Осло, където го очакваше Володимир Зеленски – разкрива технологията на текущите совалки. Уиткоф донесе в Стрелна консолидирана позиция на Запада, в която за първи път пряко участваха представители на Европейската комисия и НАТО.
Според наблюдатели включването на европейските партньори е имало за цел да демонстрира единен фронт. В Москва обаче отбелязаха, че макар европейските лидери да показват известна промяна в тона си, тяхното разбиране за архитектурата на сигурността в Източна Европа остава фундаментално погрешно и неизгодно за руската страна.
Дистанционното включване на Джаред Къшнър в преговорите и последвалите му изявления в социалните мрежи за „окуражаващ напредък“ създават усещане за търсен PR ефект за американската публика. Твърденията за „полагане на основи за траен мир“ контрастират рязко с липсата на каквито и да е официални споразумения или подписани меморандуми.
Доналд Тръмп обяви, че страните са „по-близо до мир отвсякога“, но руската дипломатическа школа традиционно оценява резултатите не по изявленията в медиите, а по конкретно съдържание на документите. А такова съдържание към момента липсва.