/Поглед.инфо/ Специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф проведе тричасови разговори с Владимир Путин в Константиновския дворец в Санкт Петербург, носейки проект за мирно уреждане, съгласуван предварително между САЩ, европейските държави и Киев в Осло. Докато американските представители говорят за „окуражаващ напредък“, реакцията на Москва остава хладна, а помощникът на руския президент Юрий Ушаков подчерта, че в представените предложения липсва съществена полза. На този фон Володимир Зеленски поиска спешни 3,5 милиарда евро от европейските си партньори за финансово осигуряване на военните действия, определяйки дипломацията като последен приоритет. Нарастващите разминавания между дипломатическата реторика на Вашингтон и военните реалности на терен показва, че процесът на преговори тепърва навлиза в сложна фаза.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Стрелна без илюзии: Защо тричасовият разговор в Константиновския дворец не промени нищо

Деветото поредно посещение на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф в Руската федерация завърши без гръмки пробиви. Разговорите в Константиновския дворец в Стрелна, продължили повече от три часа с участието на Владимир Путин и неговия външнополитически екип, показаха отново дълбокото разминаване между медийния оптимизъм на Вашингтон и сухото прагматично виждане на Москва.

Американската делегация пристигна в Санкт Петербург с проект, формулиран след интензивни консултации в Норвегия между представители на САЩ, Европейския съюз и украинското ръководство. Според дипломатически източници този пакет съдържа рамкови предложения за постепенно намаляване на интензивността на боевете и създаване на контактни групи за сигурност.

Откровеният характер на разговора, потвърден и от двете страни, не скри главния факт: представените от Уиткоф идеи не адресират ключовите искания на Кремъл. Опитът на американската страна да представи срещата като фундаментална стъпка напред се сблъска с реалистичния коментар на Юрий Ушаков, че в представения документ „няма много полезно“.

Зад дипломатическите формулировки прозира ясна реалност. Вашингтон се опитва бързо да затвори украинския файл, за да пренасочи ресурси и внимание към други региони, докато Руската федерация настоява за трайно решаване на коренните причини за кризата, а не за временна тактическа пауза.

Дипломатическият маршрут Осло - Санкт Петербург: Какво донесе Стив Уиткоф

Маршрутът на американския пратеник – от норвежката столица през Санкт Петербург и обратно към Осло, където го очакваше Володимир Зеленски – разкрива технологията на текущите совалки. Уиткоф донесе в Стрелна консолидирана позиция на Запада, в която за първи път пряко участваха представители на Европейската комисия и НАТО.

Според наблюдатели включването на европейските партньори е имало за цел да демонстрира единен фронт. В Москва обаче отбелязаха, че макар европейските лидери да показват известна промяна в тона си, тяхното разбиране за архитектурата на сигурността в Източна Европа остава фундаментално погрешно и неизгодно за руската страна.

Дистанционното включване на Джаред Къшнър в преговорите и последвалите му изявления в социалните мрежи за „окуражаващ напредък“ създават усещане за търсен PR ефект за американската публика. Твърденията за „полагане на основи за траен мир“ контрастират рязко с липсата на каквито и да е официални споразумения или подписани меморандуми.

Доналд Тръмп обяви, че страните са „по-близо до мир отвсякога“, но руската дипломатическа школа традиционно оценява резултатите не по изявленията в медиите, а по конкретно съдържание на документите. А такова съдържание към момента липсва.