Проф. Нако Стефанов: България може да изчезне! Войната отвън и катастрофата отвътре ни довършват!

/Поглед.инфо/ В дълбочинния си анализ адв. Владимир Шейтанов прави дисекция на ескалиращия военен конфликт в Черно море и ролята, която външни фактори и местни политически елити отреждат на България. От сблъсъците около кораби, през взривяването на „Северен поток“, до разширяването на НАТО на изток в нарушение на дадените през 1990 г. обещания, текстът разкрива историческите паралели с инциденти, използвани като спусък за световни войни. Авторът изследва действията на лицата, подписили неотдавнашни евроатлантически апели, като изтъква последователното съкращаване на българската армия, системното отказване от суверенни права и разрушаването на енергийната независимост на страната. На фона на историческата памет за Втората световна война се отправя предупреждение, че превръщането на България в плацдарм носи пагубни последици, а спасението лежи в стриктното спазване на международното морско право и дипломацията.

20.10.2026 08:00