#НакоСтефанов #ПогледИнфо #България #ЧерноМоре #НАТО #Русия #Война #ДемографскаКатастрофа #Неутралитет #Геополитика #БългарскаИкономика #ВладимирТрифонов
Проф. Нако Стефанов: България може да изчезне! Войната отвън и катастрофата отвътре ни довършват!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Може ли България да преживее още една национална катастрофа? И кой ще остане да живее тук след 20–30 години? В този разговор с проф. Нако Стефанов поставям въпросите, от които политиците предпочитат да бягат. Черно море се превръща в опасна зона, демографският срив обезлюдява страната, а данъчната система задълбочава социалното неравенство. Проф. Стефанов предлага радикален изход: България – зона на мира, активен неутралитет, нова индустриализация, данъчна революция и държавна подкрепа за младите семейства. Има ли още време да спасим България?
Още от България
Casus belli или геополитически натиск: Какво казва международното право за напрежението в Черно море
/Поглед.инфо/ Нападанията с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България поставиха въпроса за сигурността в Черно море на преден план. Преди да се прибягва до военна реторика и призиви за ескалация, международното право предлага ясни правни механизми за защита на националния суверенитет, спазване на Конвенцията от Монтрьо и запазване на регионалната стабилност.22.10.2026 08:26
Илияна Йотова и преднината и на президентските избори: политическият опит среща очакванията на обществото
/Поглед.инфо/ Пет дни преди президентските избори последното изследване на СОВА ХАРИС очертава политическа картина, която заслужава много по-сериозен прочит от обикновеното сравняване на проценти. Илияна Йотова влиза в решаващия етап на кампанията с отчетлива преднина и дългогодишен опит в българската и европейската политика. Но зад социологическите резултати стоят въпроси, които засягат самото бъдеще на държавата. Защо българите все по-настойчиво настояват президентът да бъде коректив на властта? Какво означава национален интерес в днешна Европа? И защо политическият опит придобива особено значение във време на международна несигурност и вътрешни противоречия? Анализ за президентската надпревара и очакванията на българското общество.21.10.2026 08:05
Морската война в Черно море: Как България от субект бе превърната в прифронтова територия
/Поглед.инфо/ В дълбочинния си анализ адв. Владимир Шейтанов прави дисекция на ескалиращия военен конфликт в Черно море и ролята, която външни фактори и местни политически елити отреждат на България. От сблъсъците около кораби, през взривяването на „Северен поток“, до разширяването на НАТО на изток в нарушение на дадените през 1990 г. обещания, текстът разкрива историческите паралели с инциденти, използвани като спусък за световни войни. Авторът изследва действията на лицата, подписили неотдавнашни евроатлантически апели, като изтъква последователното съкращаване на българската армия, системното отказване от суверенни права и разрушаването на енергийната независимост на страната. На фона на историческата памет за Втората световна война се отправя предупреждение, че превръщането на България в плацдарм носи пагубни последици, а спасението лежи в стриктното спазване на международното морско право и дипломацията.20.10.2026 08:00
Александър Симов взриви кампанията: Гюров е празна опаковка, Йотова може да го разгроми!
/Поглед.инфо/ ГЕРБ е пред политическа катастрофа, Борисов губи контрол, десницата се разпада, а президентските избори могат да поднесат изненади! Във втората част от разговора ми с Александър Симов поставяме въпросите, които кандидатите упорито избягват. Кой ще стигне до балотажа? Какво подготвят Борисов и Пеевски? Защо България остана без истинска левица и кой ще защити милионите хора, притиснати от цените и социалното неравенство? Симов говори без задръжки за политическото лицемерие, кризата на старите партии и възможността за ново ляво пробуждане.19.10.2026 19:14
Уан И в София: защо Китай отново поглежда към България
/Поглед.инфо/ Защо държави с далеч по-малки исторически връзки с Пекин успяха да привлекат китайски капитали, технологии и производства, а България продължава да стои в периферията на този огромен икономически процес? Какво ни пречи да превърнем стратегическото партньорство в реални ползи? Посещението на Уан И поставя неудобни въпроси пред българския политически елит. Докато световната икономическа карта се преначертава, София рискува отново да остане наблюдател на процеси, в които би могла да участва. В този анализ се разглеждат китайските интереси, българските пропуски и възможностите за нова политика.19.10.2026 08:21
Александър Симов: Ако НАТО тръгне на война с Русия, България трябва да напусне Алианса!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой тласка България към опасен сблъсък с Русия? Защо инцидентите в Черно море се превърнаха в оръжие на вътрешнополитическата битка? В този разговор поставям пред Александър Симов въпросите, които политическите лидери предпочитат да заобикалят. Може ли НАТО да гарантира сигурността ни при пряк конфликт с Москва? Защо Симов допуска украинска следа в черноморските инциденти? Кой печели от страха, докато българите плащат все по-висока цена за войната? И най-важното: може ли България да откаже участие в бъдеща катастрофа? Един разговор за войната, политическата отговорност и правото ни на мир.18.10.2026 17:00
Президентските избори в България: Прогнозите за Илияна Йотова и патриотичният фактор „Цар Самуил“
/Поглед.инфо/ Социолозите единодушно прогнозират убедителна победа за Илияна Йотова. Предстоящите президентски избори се очертават като ключов момент за политическата стабилност в страната. На фона на социологическите проучвания, прогнозиращи убедителна победа за Илияна Йотова спрямо нейните опоненти, предизборната атмосфера се допълва от мащабни патриотични прояви — включително пренасянето на мощите на цар Самуил. Как политическите промени, електоралните нагласи и историческата символика се преплитат в надпреварата за държавен глава?18.10.2026 08:10
Ще играем ли на война в Черно море?
/Поглед.инфо/ Политическите и геостратегически разсъждения за сигурността в Черно море все повече напомнят на компютърна игра, в която българските „геймъри“ в политиката забравят, че в реалния живот няма бутон „опитай отново“. Намесата на външни сили и сляпото следване на чужди интереси заплашват да превърнат страната ни в геополитически вакуум и да събудят призрака на Берлинския конгрес. Спасението за България е в твърдата защита на националния ни интерес, стриктния контрол над изключителната ни икономическа зона и обявяването на активен неутралитет.18.10.2026 06:26