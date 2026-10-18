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Александър Симов: Ако НАТО тръгне на война с Русия, България трябва да напусне Алианса!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой тласка България към опасен сблъсък с Русия? Защо инцидентите в Черно море се превърнаха в оръжие на вътрешнополитическата битка? В този разговор поставям пред Александър Симов въпросите, които политическите лидери предпочитат да заобикалят. Може ли НАТО да гарантира сигурността ни при пряк конфликт с Москва? Защо Симов допуска украинска следа в черноморските инциденти? Кой печели от страха, докато българите плащат все по-висока цена за войната? И най-важното: може ли България да откаже участие в бъдеща катастрофа? Един разговор за войната, политическата отговорност и правото ни на мир.
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Президентските избори в България: Прогнозите за Илияна Йотова и патриотичният фактор „Цар Самуил“
/Поглед.инфо/ Социолозите единодушно прогнозират убедителна победа за Илияна Йотова. Предстоящите президентски избори се очертават като ключов момент за политическата стабилност в страната. На фона на социологическите проучвания, прогнозиращи убедителна победа за Илияна Йотова спрямо нейните опоненти, предизборната атмосфера се допълва от мащабни патриотични прояви — включително пренасянето на мощите на цар Самуил. Как политическите промени, електоралните нагласи и историческата символика се преплитат в надпреварата за държавен глава?18.10.2026 08:10
Ще играем ли на война в Черно море?
/Поглед.инфо/ Политическите и геостратегически разсъждения за сигурността в Черно море все повече напомнят на компютърна игра, в която българските „геймъри“ в политиката забравят, че в реалния живот няма бутон „опитай отново“. Намесата на външни сили и сляпото следване на чужди интереси заплашват да превърнат страната ни в геополитически вакуум и да събудят призрака на Берлинския конгрес. Спасението за България е в твърдата защита на националния ни интерес, стриктния контрол над изключителната ни икономическа зона и обявяването на активен неутралитет.18.10.2026 06:26
Проф. Нина Дюлгерова: Кой подготвя България за сблъсък с Русия? Страшната игра в Черно море!
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой има интерес България да се страхува от война с Русия? Защо инцидентите с дронове в Черно море внезапно се превърнаха в повод за политическа тревога? В разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме въпросите, които остават без убедителен отговор. Обсъждаме възможните договорености между Тръмп и Путин, бъдещето на Зеленски, интересите на европейските столици и голямата битка за световните енергийни ресурси. Дали Вашингтон вече търси ново споразумение с Москва, докато Европа продължава да залага на конфронтацията? И какво означава всичко това за България?14.10.2026 14:22
Анастасия Гешева: Дроновете над морето, политическата мишена — България
/Поглед.инфо/ Кой печели от страха в Черно море, когато Вашингтон и Москва търсят път към договорености? Владимир Трифонов: разговарям с Анастасия Гешева за политическата употреба на морските инциденти, за тезата ѝ за енергийно сближаване между САЩ и Русия и за съпротивата на Лондон и Брюксел. Опитва ли се Тръмп чрез Путин да компенсира изоставането от Китай? Може ли „Северен поток“ да се превърне в капан за европейската санкционна политика? Обсъждаме защо Москва води диалога, какво поискала срещу сделка и къде минава границата между натиска за мир и риска България да бъде въвлечена във война.13.10.2026 19:00
За тайното и явното в нашата политика: Защо Буданов наистина посети София?
/Поглед.инфо/ Бързо реализираната сделка между Тръмп и Путин, последвана от сериозни трусове в Украйна и европейските ни партньори, отново поставя на преден план визитата на шефа на украинското разузнаване Кирило Буданов у нас. Посещението му, обгърнато в мистерия, неочакваните срещи с български политически фигури и оскъдните официални обяснения под грифа „конфиденциалност“ повдигат фундаментални въпроси. Анализът разглежда възможните тайни ангажименти, инцидентите в нашата изключителна икономическа зона в Черно море и мястото на България в новата геополитическа конфигурация.12.10.2026 07:15
Саймън Ципис: България трябва да каже „не“, преди да започне войната
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Може ли България да бъде въвлечена във война с Русия през собствените си пристанища? Във втората част на разговора със Саймън Ципис поставям въпросите за Черно море, турските проливи и правото ни да откажем участие в ескалацията. Гостът предупреждава за риск българският бряг да се превърне във военна мишена и защитава тезата, че отнемането на националното вето може да задълбочи разлома в ЕС. Защо според него вътрешните кризи тласкат Европа към война? И има ли София политическата воля да постави червени линии, преди решенията на съюзниците да се превърнат в национална катастрофа?11.10.2026 18:00
Радев и Буданов: отваря ли се път към мирни преговори в България?
/Поглед.инфо/ Ще поеме ли България отговорността да предложи собствен път към мирни преговори? След посещението на Кирил Буданов думите на Иван Ангелов за възможно начало на разговорите у нас придават нова тежест на общата идея на проф. Валентин Вацев и д-р Румен Петков. Пред Радев стои конкретен избор: да потърси съгласие за българско домакинство или да остави дипломатическата възможност без продължение. Какво може да предложи София на Киев, Москва и Вашингтон и докъде се простира свободата ѝ за действие?10.10.2026 19:35
Обущарю, не по-високо от обувките: Когато псевдолитератори омаскаряват гениите. Атакaта срещу Ботев, Вазов и Вапцаров
/Поглед.инфо/ В споровете за училищното образование се постави въпроса за един учебник по всеки предмет. Веднага се изсипа водопад от въпроси- кому е нужно, кой ще го пише, кой ще го одобрява, кой ще го печата и в крайна сметка кой ще спечели от това. Статиите извират от знайни и незнайни сайтове и автори. По този въпрос и по всякакви подобни идеи се води неспираща дискусия. Конкретен повод за тези мисли е разгорялата се полемика около някои статии в познатите сайтове. Особено силна беше реакцията на читателите преди време (над 90 000 посещения) на статията „Анатомия на подлостта“. По повод на тази статия и на критиките около нея си припомням фразата „Обущарю, не по-високо от обувките“ - стара латинска сентенция, използвана за да се обяснят авторските напъни на недостигащата компетенция.10.10.2026 07:02