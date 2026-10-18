/Поглед.инфо/ Нощните удари срещу логистичния център на „Нова поща“ в Ровно и срещу плавателен съд на 30 километра източно от пристанище Одеса бележат нова фаза в систематичното неутрализиране на транспортните коридори за стоки с двойно предназначение. Очевидно е, че използването на цивилна куриерска и морска инфраструктура за транзит на компоненти за далекобойни БПЛА вече не осигурява имунитет, а принуждава операторите да преразгледат маршрутите си в условията на засилен въздушен и разузнавателен натиск.

По публикации на РИА Новости и руски военни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ОПЕРАТИВНАТА КАРТИНА: ДВА УДАРА И СИСТЕМНИЯТ ИМ ЕФЕКТ

Официалното съобщение на руското Министерство на отбраната от тази сутрин за нанесения нощен групов удар съдържа два географски акцента, които на пръв поглед изглеждат разпокъсани: логистичният комплекс на частната компания „Нова поща“ в град Ровно (Западна Украйна) и неидентифициран сухотоварен кораб, намиращ се на 30 километра източно от Одеското пристанище.

Според руското военно ведомство в Ровно са били поразени складови помещения, използвани за съхранение и дистрибуция на компоненти за безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег. Почти едновременно с това, в морската зона край Одеса, бе ударен плавателен съд, за който се твърди, че е пренасял товари с двойна и военна употреба.

Тези две точки обаче не са избрани случайно. Те представляват началната и крайната брънка от една и съща верига за доставки.

Пълно преформатиране на тиловата логистика

От пролетта на 2023 г. логистичната картина в Украйна претърпя радикална трансформация. След като класическите военни складове, арсенали и железопътни възли станаха твърде опасни поради постоянното спътниково и радиоелектронно наблюдение, украинското командване взе логичното решение да децентрализира военния транзит. За тази цел започна да се използва инфраструктурата на най-големите цивилни оператори за експресни доставки.

„Нова поща“ разполага с най-гъстата сортировъчна мрежа в страната. Нейните терминали – огромни стоманобетонни хангари с автоматизирани ленти и денонощен режим на работа – се превърнаха в перфектното прикритие за разпределяне на малки и средни партиди компоненти:

електроника за летателни апарати,

литиево-йонни акумулатори,

електродвигатели,

карбонови плоскости и разузнавателни сензори, внасяни от чужбина.

Складовият комплекс в Ровно има стратегическо местоположение. Разположен близо до международното трасе М06 (Киев - Чоп) и жп линията, свързваща Полша с Централна Украйна, той служеше като първичен филтър за товарите, влизащи през полската граница при Жешов и Пшемишъл.

[Западна граница: Полша/Жешов] │ ▼ (Автомобилен/ЖП транзит) [Логистичен хъб "Нова поща" - Ровно] ──► (Сортиране и разпределяне на компоненти) │ ▼ (Децентрализиран превоз) [Цехове за сглобяване на БПЛА в цялата страна]

Твърдението, че там са се съхранявали компоненти за далекобойни БПЛА (от типа на „Лютий“ или преработените за ударни цели аероплани Aeroprakt A-22), изглежда напълно логично от инженерна и логистична гледна точка. В подобни депа не се събира цялото готово изделие – там се държат елементи, които в последния момент се изпращат към десетки малки, полузанаятчийски работилници, разположени в мазета или подземни паркинги.