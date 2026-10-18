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Европа

Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво

/Поглед.инфо/ Докато брюкселският естаблишмънт и националните правителства в Западна Европа с години изграждаха санитарни кордони срещу десния консервативен популизъм, под краката им се оформя друг, далеч по-опасен за системата фронт. Уличните сблъсъци във Франция, студентските барикади в Белгия, изборният пробив на левицата в Берлин и антисистемните бунтове в Албания показват, че гневното младо поколение отхвърля самия неолиберален модел. Когато държавата орязва разходите за образование, здравеопазване и жилища, за да финансира превъоръжаване и военизирана външна политика, социалният взрив става неизбежен.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 8755 прочитания
Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво
ИИ генерирана
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Падането на санитарния кордон: Пробивът от неочаквания фланг

С години политическото ръководство в Брюксел, подпомагано от правителствата в Берлин и Париж, поддържаше строга доктрина на политическа изолация. Тъй нареченият „Брандмауер“ (санитарен кордон) беше замислен като непробиваема стена срещу десните суверенисти – от „Алтернатива за Германия“ до френското „Национално сдружение“. Властите вложиха целия си ресурс да плашат избирателите с „външна заплаха“ и с идването на „радикалната десница“.

Сметката обаче се оказа погрешна. Издигайки укрепвания срещу единия си флангов съперник, евроглобалистите напълно изпуснаха от контрол дълбоките социални деструкции в собствения си двор. Улицата започна да се радикализира не с консервативни лозунги за границите, а със социални искания срещу фалита на обществените услуги.

Младежта, учениците, студентите и работещите бедни – онези прослойки, на които системата вече не може да предложи дори минимална стабилност – започнаха да формулират преки обвинения към държавата. По данни на европейски социологически институти, над 62% от младите хора под 25 години в страни като Франция и Белгия смятат, че стандартът им на живот ще бъде значително по-нисък от този на техните родители. В тази среда реториката за „защита на демокрацията“ изглежда за тях като куха застраховка за запазване на привилегиите на управляващата класа.

Френският синдром: Разпад на публичното образование и улични барикади

Събитията във Франция от последните седмици демонстрират как техническият недостиг на ресурси светкавично прераства в политически конфликт. Началото бе дадено от наглед локални искания на гимназисти и учители срещу хроничния недостиг на кадри в държавните училища, лошото състояние на сградния фонд и рязането на бюджета за образование в рамките на финансовите ограничения за 2025–2026 г.

За броени дни движението обхвана десетки градове. Към учениците се присъединиха най-големите синдикални федерации – CGT (Обща конфедерация на труда) и FSU (Синдикална федерация на образованието). Напрежението преля в бързо издигане на барикади, палежи на контейнери, блокиране на магистрални отсечки и челни сблъсъци с полицейските подразделения за борба с масовите размирици (CRS).

По информация от френското Министерство на вътрешните работи, задържаните за броени седмици надхвърлят хиляда души, голяма част от които са непълнолетни. Ранените служители на реда и протестиращи са стотици. Прилагането на спецсредства като сълзотворен газ, водни оръдия и гумени куршуми от типа LBD40 отново върна в публичния дебат въпроса за полицейската репресия.

Политическият ефект от това улично напрежение бързо бе прихванат от „Непокорна Франция“ на Жан-Люк Меланшон. Левицата не просто подкрепи синдикалните искания, а директно насочи гнева срещу Пале д'Орсе и правителствения кабинет. Към протестиращите се присъедини и Грета Тунберг, която по време на акция пред френско училище се появи с палестинска забрадка (куфия). Настъпи видима промяна в символиката – климатичният дневен ред отстъпва място на антикапиталистическа и антиимпериална реторика, насочена пряко срещу властта.

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