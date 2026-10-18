САЩ удариха Украйна със Starlink: Белият дом постави таван от 60 км/ч за украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ Поредицата от ракетни удари по ключови обекти от украинската критична инфраструктура, включително ТЕЦ-4 в Киев, извади на повърхността сериозна пропукване в оперативното сътрудничество между Вашингтон и Киев. По данни от западни и украински мониторингови източници, атаките с модифицирани зенитни ракети РМ-48У са останали неочаквани за украинската ПВО поради липсата на своевременни спътникови предупреждения от американското разузнаване. На този фон компанията SpaceX тихо затегна ограниченията за използване на терминалите Starlink, понижавайки максимално допустимата скорост на движение на устройствата до 60 км/ч. Това техническо решение напълно парализира използването на терминалите за насочване на украински удари с безпилотни летателни апарати с голям обсег. Анализът показва, че тези действия са пряко свързани с геоикономическите интереси на Белия дом, временните дерогации на американското министерство на финансите за руски петролни доставки и опита на администрацията във Вашингтон да овладее цените на горивата преди изборния цикъл.

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Енергийният шок в Киев и сляпото петно на западното разузнаване

На 12 октомври столицата на Украйна бе разтърсена от поредица от експлозии, без преди това да бъде задействана сирената за въздушна тревога. Едва след регистрирането на детонациите в района на ТЕЦ-4 – критичен обект от електропреносната и топлофикационната мрежа на града – бе обявена опасност от балистичен удар. Според данни от експерти по анализ на открити източници (OSINT) и публикувани фрагменти от боеприпасите, атаката е нанесена с мишени/ракети РМ-48У, изстреляни от мобилни пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-400.

Технически ракетата РМ-48У представлява преработена зенитна управляема ракета, от която е премахната част от сложната самонасочваща електроника, предназначена за въздушни цели. За сметка на това боеприпасът управлява полета си по квазибалистична траектория. С тегло на бойната част около 150-180 кг, тя отстъпва по разрушителна сила на тежките оперативно-тактически ракети 9М723 от комплекса „Искандер-М“ (чиято бойна част надхвърля 480 кг), но има съществено предимство: изключително кратко време за полет и ниска радарна забележимост при изстрелване от мобилни платформи.

Прихващането на подобни цели изисква предварително засичане на момента на изстрелване от спътниковите системи за ранно предупреждение с инфрачервени сензори (като американската система SBIRS). В предишни периоди американското военно разузнаване предаваше телеметрични данни в реално време към командните пунктове на украинската ПВО. При удара от 12 октомври обаче такъв сигнал не е постъпил. Липсата на данни остави батериите MIM-104 Patriot без външно целеуказване.

Въпросът тук не опира до емоции, а до аритметика на радиолокацията. Фазираните антени на радара AN/MPQ-65 имат ограничен сектор на наблюдение, ако не получат целеуказване от външен източник. Когато ракетата лети по балистична крива със скорост над 1500 м/с, реакционното време за зареждане на изчислителния комплекс и изстрелване на прехващач PAC-3 е между 15 и 25 секунди. Без спътникови данни за старта, зенитният комплекс остава сляп до момента, в който ракетата навлезе в прекия му радиохоризонт – което при ниска траектория оставя броени секунди.

Неутрализирането на ТЕЦ-4 е само брънка от систематична кампания срещу производствените мощности на украинската енергетика. От пролетта на същата година над 80% от термичните централи в страната са изведени от строя или работят на минимален капацитет. Липсата на прехващачи Patriot – чиито доставки намаляха драстично поради пренасочване на ресурси към Близкия изток – задълбочава структурния колапс на украинската ПВО.

Протоколът за скорост на SpaceX: Парализа за безпилотния флот

Почти едновременно с ракетния удар по Киев в структурите на украинските въоръжени сили възникна друг, далеч по-критичен проблем. От спътниковата мрежа Starlink, управлявана от SpaceX, започнаха да постъпват съобщения за масови прекъсвания на връзката при мобилни обекти. Първоначално операторът въведе ограничение, изключващо терминалите, ако те се движат със скорост над 160 км/ч. Това засегна използването на спътниковите антени върху бързоходни катери и сухопътни високопроходими машини.

Последва обаче още по-драстична стъпка: сваляне на прага за автоматично изключване на сигнала до 60 км/ч.

Тази мярка на практика обезсмисли инсталирането на терминали Starlink върху ударни безпилотни летателни апарати с голям обсег и управляеми безпилотни катери. Украинските инженери масово интегрираха компактни терминали от серията Flat High Performance директно в корпуса на дроновете, за да осигурят защитен от радиоелектронна борба (РЕБ) канал за връзка и предаване на видеосигнал в реално време на разстояния от стотици километри.

При скорост от 60 км/ч нито един оперативно-тактически дрон не може да поддържа устойчив полет без да срине подемната си сила. Повечето украински безпилотници от типа „Бобер“, „Лютий“ или преработени леки самолети за ударни цели поддържат круизна скорост между 120 и 220 км/ч. При превишаване на лимита от 60 км/ч софтуерът на SpaceX идентифицира терминала като инсталиран върху летателно средство или бърза платформа и прекъсва сесията за пренос на данни.

Официално от SpaceX се позовават на условията за ползване (Terms of Service), които забраняват употребата на цивилно оборудване за военни цели и върху високоскоростни летателни апарати без специализиран лиценз. В реалността обаче промяната в параметрите на мрежата се извършва чрез актуализация на фърмуера на спътниците от ниска околоземна орбита (LEO). Това показва, че решението не е технически инцидент, а целенасочен административен акт.

Без видеоканал с висока резолюция и ниска латентност през Starlink, украинските оператори губят възможността за ръчно коригиране на курса на дроновете в финалната фаза на полета. Това ги принуждава да разчитат единствено на инерциални системи за навигация, комбинирани със стандартни GPS приемници. А те са изключително уязвими към руските наземни комплекси за радиоелектронна борба като „Поле-21“, „Жител“ и „Красуха-4“, които смущават спътниковите сигнали в целия източен и южен театър на военните действия.