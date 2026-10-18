Абонирай се
Украйна

САЩ удариха Украйна със Starlink: Белият дом постави таван от 60 км/ч за украинските безпилотници

/Поглед.инфо/ Поредицата от ракетни удари по ключови обекти от украинската критична инфраструктура, включително ТЕЦ-4 в Киев, извади на повърхността сериозна пропукване в оперативното сътрудничество между Вашингтон и Киев. По данни от западни и украински мониторингови източници, атаките с модифицирани зенитни ракети РМ-48У са останали неочаквани за украинската ПВО поради липсата на своевременни спътникови предупреждения от американското разузнаване. На този фон компанията SpaceX тихо затегна ограниченията за използване на терминалите Starlink, понижавайки максимално допустимата скорост на движение на устройствата до 60 км/ч. Това техническо решение напълно парализира използването на терминалите за насочване на украински удари с безпилотни летателни апарати с голям обсег. Анализът показва, че тези действия са пряко свързани с геоикономическите интереси на Белия дом, временните дерогации на американското министерство на финансите за руски петролни доставки и опита на администрацията във Вашингтон да овладее цените на горивата преди изборния цикъл.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 11957 прочитания
САЩ удариха Украйна със Starlink: Белият дом постави таван от 60 км/ч за украинските безпилотници
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Енергийният шок в Киев и сляпото петно на западното разузнаване

На 12 октомври столицата на Украйна бе разтърсена от поредица от експлозии, без преди това да бъде задействана сирената за въздушна тревога. Едва след регистрирането на детонациите в района на ТЕЦ-4 – критичен обект от електропреносната и топлофикационната мрежа на града – бе обявена опасност от балистичен удар. Според данни от експерти по анализ на открити източници (OSINT) и публикувани фрагменти от боеприпасите, атаката е нанесена с мишени/ракети РМ-48У, изстреляни от мобилни пускови установки на зенитно-ракетния комплекс С-400.

Технически ракетата РМ-48У представлява преработена зенитна управляема ракета, от която е премахната част от сложната самонасочваща електроника, предназначена за въздушни цели. За сметка на това боеприпасът управлява полета си по квазибалистична траектория. С тегло на бойната част около 150-180 кг, тя отстъпва по разрушителна сила на тежките оперативно-тактически ракети 9М723 от комплекса „Искандер-М“ (чиято бойна част надхвърля 480 кг), но има съществено предимство: изключително кратко време за полет и ниска радарна забележимост при изстрелване от мобилни платформи.

Прихващането на подобни цели изисква предварително засичане на момента на изстрелване от спътниковите системи за ранно предупреждение с инфрачервени сензори (като американската система SBIRS). В предишни периоди американското военно разузнаване предаваше телеметрични данни в реално време към командните пунктове на украинската ПВО. При удара от 12 октомври обаче такъв сигнал не е постъпил. Липсата на данни остави батериите MIM-104 Patriot без външно целеуказване.

Въпросът тук не опира до емоции, а до аритметика на радиолокацията. Фазираните антени на радара AN/MPQ-65 имат ограничен сектор на наблюдение, ако не получат целеуказване от външен източник. Когато ракетата лети по балистична крива със скорост над 1500 м/с, реакционното време за зареждане на изчислителния комплекс и изстрелване на прехващач PAC-3 е между 15 и 25 секунди. Без спътникови данни за старта, зенитният комплекс остава сляп до момента, в който ракетата навлезе в прекия му радиохоризонт – което при ниска траектория оставя броени секунди.

Неутрализирането на ТЕЦ-4 е само брънка от систематична кампания срещу производствените мощности на украинската енергетика. От пролетта на същата година над 80% от термичните централи в страната са изведени от строя или работят на минимален капацитет. Липсата на прехващачи Patriot – чиито доставки намаляха драстично поради пренасочване на ресурси към Близкия изток – задълбочава структурния колапс на украинската ПВО.

Протоколът за скорост на SpaceX: Парализа за безпилотния флот

Почти едновременно с ракетния удар по Киев в структурите на украинските въоръжени сили възникна друг, далеч по-критичен проблем. От спътниковата мрежа Starlink, управлявана от SpaceX, започнаха да постъпват съобщения за масови прекъсвания на връзката при мобилни обекти. Първоначално операторът въведе ограничение, изключващо терминалите, ако те се движат със скорост над 160 км/ч. Това засегна използването на спътниковите антени върху бързоходни катери и сухопътни високопроходими машини.

Последва обаче още по-драстична стъпка: сваляне на прага за автоматично изключване на сигнала до 60 км/ч.

Тази мярка на практика обезсмисли инсталирането на терминали Starlink върху ударни безпилотни летателни апарати с голям обсег и управляеми безпилотни катери. Украинските инженери масово интегрираха компактни терминали от серията Flat High Performance директно в корпуса на дроновете, за да осигурят защитен от радиоелектронна борба (РЕБ) канал за връзка и предаване на видеосигнал в реално време на разстояния от стотици километри.

При скорост от 60 км/ч нито един оперативно-тактически дрон не може да поддържа устойчив полет без да срине подемната си сила. Повечето украински безпилотници от типа „Бобер“, „Лютий“ или преработени леки самолети за ударни цели поддържат круизна скорост между 120 и 220 км/ч. При превишаване на лимита от 60 км/ч софтуерът на SpaceX идентифицира терминала като инсталиран върху летателно средство или бърза платформа и прекъсва сесията за пренос на данни.

Официално от SpaceX се позовават на условията за ползване (Terms of Service), които забраняват употребата на цивилно оборудване за военни цели и върху високоскоростни летателни апарати без специализиран лиценз. В реалността обаче промяната в параметрите на мрежата се извършва чрез актуализация на фърмуера на спътниците от ниска околоземна орбита (LEO). Това показва, че решението не е технически инцидент, а целенасочен административен акт.

Без видеоканал с висока резолюция и ниска латентност през Starlink, украинските оператори губят възможността за ръчно коригиране на курса на дроновете в финалната фаза на полета. Това ги принуждава да разчитат единствено на инерциални системи за навигация, комбинирани със стандартни GPS приемници. А те са изключително уязвими към руските наземни комплекси за радиоелектронна борба като „Поле-21“, „Жител“ и „Красуха-4“, които смущават спътниковите сигнали в целия източен и южен театър на военните действия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво
Европа

Две заплахи за стара Европа. Глобалистите могат да бъдат пометени не само отдясно, но и отляво

/Поглед.инфо/ Докато брюкселският естаблишмънт и националните правителства в Западна Европа с години изграждаха санитарни кордони срещу десния консервативен популизъм, под краката им се оформя друг, далеч по-опасен за системата фронт. Уличните сблъсъци във Франция, студентските барикади в Белгия, изборният пробив на левицата в Берлин и антисистемните бунтове в Албания показват, че гневното младо поколение отхвърля самия неолиберален модел. Когато държавата орязва разходите за образование, здравеопазване и жилища, за да финансира превъоръжаване и военизирана външна политика, социалният взрив става неизбежен.

18.10.2026 07:47
Франция в пламъци: Ученици щурмуват кметствата, сблъсъци с полицията в Париж
Европа

Франция в пламъци: Ученици щурмуват кметствата, сблъсъци с полицията в Париж

/Поглед.инфо/ Мащабна вълна от социално недоволство заля ключови френски градове, прераствайки от традиционни синдикални шествия в пряк сблъсък с държавната администрация. Според официално разпространени данни на синдикалната централа Confederation Generale de Travail (CGT), цитирани от телевизионния канал BFMTV, над 500 000 души са се включили в протестните действия по улиците на страната. Водеща двигателна сила на настоящата ескалация се оказаха гимназистите и студентите, чието недоволство е предизвикано от хроничния недостиг на кадри в държавното образование, влошената инфраструктура на училищата и готвения нов държавен бюджет с драстични съкращения на социалните разходи.

18.10.2026 07:34
Зеленски, какво не е наред с лицето ти? Една снимка от Брюксел казва повече от хиляда думи.
Европа

Зеленски, какво не е наред с лицето ти? Една снимка от Брюксел казва повече от хиляда думи.

/Поглед.инфо/ Външнополитическата конструкция на киевското ръководство преминава през най-сериозния си трус от началото на конфликта. Един-единствен кадър от последната среща на върха в Брюксел оголи дълбокото разминаване между медийната реторика на ЕС и суровата реалност на бойното поле. Докато европейските институции продължават да декларират подкрепа, прекъсването на критични разузнавателни канали от страна на Вашингтон, системният напрегнат диалог с екипа на Доналд Тръмп и критичните поражения върху енергийната мрежа поставят Банкова в пълна изолация. Допълнителен взривоопасен елемент е вътрешният фронт в самия Киев, където конфликтът между президентската администрация и местната власт навлезе в открита фаза.

18.10.2026 07:19
Тръмп и Вашингтон обмислят четири сценария за смяна на властта в Киев
Америка

Тръмп и Вашингтон обмислят четири сценария за смяна на властта в Киев

/Поглед.инфо/ Във Вашингтон и европейските столици все по-открито се дискутира въпросът за бъдещето на политическото ръководство в Киев. Натрупването на системни проблеми във военните действия, икономическият натиск върху западните държави и политическите търкания между Белия дом и украинската администрация засилват хипотезите за възможна смяна на държавния глава. В западните медийни среди се цитират публикации от източници като Politico, Wall Street Journal и Newsweek, които разглеждат правните, военните и извънредните сценарии за изход от политическата безизходица в Киев, включително потенциалните заместници на поста.

18.10.2026 06:58
Руските удари по подстанция „Киевска“ 750 kV блокираха извеждането на мощности от АЕЦ „Ровно“ и АЕЦ „Хмелницки“
Украйна

Руските удари по подстанция „Киевска“ 750 kV блокираха извеждането на мощности от АЕЦ „Ровно“ и АЕЦ „Хмелницки“

/Поглед.инфо/ На фона на относителния застой по сухопътната линия на съприкосновение, конфликтът навлезе в нов етап на високоинтензивна изнурителна война във въздушното и морското пространство. Използването на специфични метеорологични условия – ниска облачност и температурни инверсии – позволи пробив на украинската противовъздушна отбрана с евтините витлови платформи „Геран-2“, докато ракетните комплекси „Бастион“ нанесе хирургически удари с хиперзвукови ракети „Циркон“ по ключови инфраструктурни възли край Киев, включително подстанция „Киевска“ 750 kV. Едновременно с това в Черно море започна организиран натиск срещу формирания от Киев и неговите западни партньори сенчест търговски флот.

18.10.2026 06:52
Нямат мирясване! Тласкат ли евролидерите континента към нова глобална катастрофа?
Европа

Нямат мирясване! Тласкат ли евролидерите континента към нова глобална катастрофа?

/Поглед.инфо/ Поредният съвет на Европейския съюз демонстрира пълното откъсване на брюкселския елит от реалността в условията на опасна военно-политическа ескалация. Докато Вашингтон постепенно променя курса и сигнализира за границите на конфликта, европейските лидери продължават да залагат на войнствена реторика, нови санкционни пакети и милиардни финансови ангажименти. Пренебрегването на дипломатическия път и провокативните действия в Черно море изправят Европа пред пряка заплаха, за която в Брюксел никой не иска да поеме отговорност.

18.10.2026 06:38
Изложба в Макао представя над 3000 години история на китайското стъкларство
Поглед към Китай

Изложба в Макао представя над 3000 години история на китайското стъкларство

/Поглед.инфо/ Изложба в специалния административен район Макао представя развитието на китайското художествено стъкло през последните над 3000 години. Експозицията включва близо 180 исторически и съвременни произведения.

17.10.2026 21:00
Айнис Петкус: Купиха политиците, а сега искат народите да платят с кръвта си!
Европа

Айнис Петкус: Купиха политиците, а сега искат народите да платят с кръвта си!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява Европа и защо нейните политически елити продължават да залагат на войната? Във втората част на разговора ми с литовския анализатор Айнис Петкус навлизаме в механизмите на властта, корупцията и глобалното подчинение. Гостът ми отправя тежки обвинения към прибалтийските управляващи, Кая Калас и европейското ръководство. Обсъждаме и една още по-опасна перспектива: подготвя ли се свят, в който националните държави ще отстъпят пред корпорациите, банките и цифровия контрол? Защо Русия се оказва пречка пред този проект и има ли изход от конфликта?

17.10.2026 20:23