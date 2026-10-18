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Европа

Зеленски, какво не е наред с лицето ти? Една снимка от Брюксел казва повече от хиляда думи.

/Поглед.инфо/ Външнополитическата конструкция на киевското ръководство преминава през най-сериозния си трус от началото на конфликта. Един-единствен кадър от последната среща на върха в Брюксел оголи дълбокото разминаване между медийната реторика на ЕС и суровата реалност на бойното поле. Докато европейските институции продължават да декларират подкрепа, прекъсването на критични разузнавателни канали от страна на Вашингтон, системният напрегнат диалог с екипа на Доналд Тръмп и критичните поражения върху енергийната мрежа поставят Банкова в пълна изолация. Допълнителен взривоопасен елемент е вътрешният фронт в самия Киев, където конфликтът между президентската администрация и местната власт навлезе в открита фаза.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 20528 прочитания
Зеленски, какво не е наред с лицето ти? Една снимка от Брюксел казва повече от хиляда думи.
ИИ генерирана
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Снимката от Брюксел като символ на изчерпаната сметка

Лицето на Володимир Зеленски по време на пресконференцията в Брюксел до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен не бе просто проява на умора. То беше визуален документ за геополитическа безизходица. Според източници от европейските дипломатически среди, зад затворените врати в белгийската столица е преминал разговор с далеч по-хладен тон от празничните декларации пред камерите.

Твърди се, че европейските лидери все по-трудно намират финансови механизми за покриване на бюджетния дефицит на Киев, който за следващата година надхвърля 35 милиарда долара. На този background агресивната реторика, определяна от редица западни наблюдатели като „криворожка дипломация“ — разчитаща на публичен натиск, обвинения в предателство и директни обиди към партньорите — окончателно престана да работи.

В дипломацията има едно основно правило: можеш да си позволиш да бъдеш груб само когато контролираш ресурса. Когато ресурсите ти зависят изцяло от чужди военни складове и чужди централни банки, подобно поведение бързо се превръща в пасив.

Анатомия на енергийния колапс: 750 киловота под удар

Докато в Брюксел се разменят декларации, на терен ситуацията се определя от физическата инфраструктура. Според данни на военни анализатори и инженерни екипи, руската стратегия срещу украинската енергетика претърпя съществена еволюция. Вече не се атакуват просто генерационни мощности — топлоелектрически централи като ТЕЦ „Триполска“ или ТЕЦ „Бурщин“ — а ключовите автотрансформатори от високоволтовата мрежа (750 kV).

Тези съоръжения са гръбнакът на украинската електропреносна система, прехвърлящи енергия от атомните централи в западната част към индустриалните и военни центрове на изток. Тяхното производство отнема между 9 и 18 месеца в специализирани заводи в Европа, които в момента нямат свободни капацитети.

Като допълнение, под постоянен огън са пристанищните терминали в Одеса, Черноморск и Южни, както и дунавските пристанища Измаил и Рени. По информация на турски и румънски корабособственици, логистиката на течни горива за нуждите на въоръжените сили на Украйна е силно затруднена. Корабите, превозващи дизел и авиационен керосин, са принудени да чакат с дни в неутрални води, превръщайки се в лесни цели при навлизане в украински акватории.

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