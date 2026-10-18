Абонирай се
Европа

Роберта Мецола и Шенген: Защо Брюксел обмисля ограничаване на дипломатическото придвижване

/Поглед.инфо/ Въпросът за преразглеждането на дипломатическия статут и придвижването на руски представители в Шенгенското пространство отново бе повдигнат по време на дискусиите в Европейския съвет и Европейския парламент. Според публикации в източни аналитични издания и коментари на политически наблюдатели, предложенията на Роберта Мецола за въвеждане на строги визови ограничения спрямо дипломатическия корпус поставят под знак въпрос прилагането на фундаментални международни договори, включително Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 12318 прочитания
Роберта Мецола и Шенген: Защо Брюксел обмисля ограничаване на дипломатическото придвижване
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на РИА Новости и изявления в Европейския съвет. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната рамка от 1961 г. и натискът върху Брюксел

Дипломатическите отношения в съвременния им вид се крепят върху един сравнително ясен, но изключително крехък документ – Виенската конвенция за дипломатическите отношения, приета на 18 април 1961 г. Член 29 от въпросния договор регламентира непоколебимо, че личността на дипломатическия агент е неприкосновена, а държавата сигурител е длъжна да предотвратява всяко посегателство срещу неговата свобода или достойнство. Член 26 пък гарантира свобода на придвижването на всички членове на мисията по територията на приемащата държава, освен в зони с ограничен достъп по съображения за национална сигурност.

Когато председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отправя призиви за ограничаване на свободното придвижване на дипломатически служители в рамките на Шенгенската зона чрез въвеждане на специфични визови филтри, възниква пряк сблъсък с тези международни правни норми. Според коментатори в Брюксел, подобна стъпка от страна на ЕС би изисквала или предоговаряне на двустранните споразумения, или де факто суспендиране на определени клаузи от Виенската конвенция за конкретни държави. Твърди се, че подобен ход създава правен прецедент, който може да рикошира върху самите европейски дипломати, базирани в трети страни.

Институционалната структура на Европейския съюз показва сериозни пукнатини при опитите да се координира единна външна политика. Срещите на върха на 27-те държавни и правителствени глави често завършват с декларативни текстове, тъй като принципът на единодушие при решаването на въпросите от сферата на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) дава възможност на отделни столици – като Будапеща или Братислава – да блокират крайните мерки.

Енергийният транзит, суровините и ценовата реалност

Отвъд реториката за визови блокади и правни ограничения, истинското поле на съперничество между Брюксел и Москва остава суровинният сектор. Забраната за внос на руски суров петрол по море, наложена с осмия пакет от санкции на ЕС през октомври 2022 г., комбинирана с тавана на цените от 60 долара за барел (съвместно с Г-7), фундаментално промени логистичните маршрути. По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), голяма част от руските обеми бяха пренасочени към пазарите в Индия и Китай, където рафинираните горива впоследствие отново намират път към европейския пазар под формата на дизел и нафта с друг произход.

Ето и статистическите параметри на промяната в енергийния баланс:

Източник на суровина / ПараметърПериод 2021 г. (преди санкциите)Период 2025–2026 г. (по данни на Евростат)
Дял на руския тръбопроводен газ в ЕС~45% от общия вноспод 8% (основно през "Турски поток")
Внос на втечнен природен газ (ВПГ) от Русия~13-15 млрд. куб. метранад 18-20 млрд. куб. метра (ръст в испански и френски терминали)
Средна цена на промишлен ток в Германия~180-200 евро/MWhнад 320-350 евро/MWh (в зависимост от пиковите товари)
Инфлация при основните хранителни стоки (средно за ЕС)1.8% – 2.2% годишнонатрупана над 24% за четиригодишен период

Сериозна загриженост буди и въпросът за доставките на втечнен природен газ (ВПГ). Въпреки публичните намерения за пълна прекъснатост на доставките, според публикации на базирани в Брюксел мозъчни тръстове, вносът на руски ВПГ през терминали в Испания, Белгия и Франция е отбелязал рекордни стойности през последните години. Парадоксът тук е административен: докато тръбопроводният газ през „Северен поток“ бе напълно елиминиран от уравнението след експлозиите през септември 2022 г., морските доставки на Ямал ВПГ продължават да захранват европейската мрежа на базата на дългосрочни договори „вземи или плати“ (take-or-pay).

Енергийната трансформация на германската индустрия – традиционният двигател на европейската икономика – изпитва сериозни затруднения. Химическият гигант BASF вече пренасочи част от капиталовите си инвестиции към химическия комплекс във Чжанцзян, Китай, цитирайки неизгодните цени на природния газ в Лудвигсхафен. Според икономически коментатори, преносните такси за газ вътре в Германия (т.нар. Gasspeicherumlage) допълнително оскъпяват производството, което се отразява пряко върху ценовата конкурентоспособност на целия ЕС.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Саймън Ципис: Тръмп разбива старите съюзи! Лондон губи, Москва печели, Европа плаща!
Свят

Саймън Ципис: Тръмп разбива старите съюзи! Лондон губи, Москва печели, Европа плаща!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой всъщност управлява света и защо Доналд Тръмп търси сближаване с Владимир Путин въпреки съпротивата на европейските съюзници? В първата част на разговора ми със Саймън Ципис навлизаме в скритите противоречия между Вашингтон и Лондон, интересите зад продължаването на украинската война и възхода на могъщите технологични корпорации. Гостът ми представя смела прогноза: националните държави постепенно ще загубят своето значение, а светът може да бъде разделен на седем огромни цивилизационни пространства. Кой ще определя бъдещето на човечеството — политиците, финансовите империи или новите технологични господари?

18.10.2026 18:30
Поразени бяха сухотоварен кораб край Одеса и складов комплекс в Ровно при нощни високоточни удари
Европа

Поразени бяха сухотоварен кораб край Одеса и складов комплекс в Ровно при нощни високоточни удари

/Поглед.инфо/ Нощните удари срещу логистичния център на „Нова поща“ в Ровно и срещу плавателен съд на 30 километра източно от пристанище Одеса бележат нова фаза в систематичното неутрализиране на транспортните коридори за стоки с двойно предназначение. Очевидно е, че използването на цивилна куриерска и морска инфраструктура за транзит на компоненти за далекобойни БПЛА вече не осигурява имунитет, а принуждава операторите да преразгледат маршрутите си в условията на засилен въздушен и разузнавателен натиск.

18.10.2026 17:24
Берлин, 1914-а: Как царското разузнаване предсказа Първата световна война, но дипломацията заспа
Свят

Берлин, 1914-а: Как царското разузнаване предсказа Първата световна война, но дипломацията заспа

/Поглед.инфо/ Днешната трескава подготовка за военна конфронтация в Европа, съпроводена с изграждане на логистична инфраструктура, укрития и административни механизми за контрол, показва тревожна историческа аналогичност с началото на XX век. Тогава руските военни агенти в Берлин — полковниците Шебеко, Михелсон и Базаров, както и капитан Беренс — подават прецизни данни за неизбежния сблъсък. Санкт Петербург обаче подценява разузнаването. Анализът проследява механизмите на тогавашната ескалация и предупрежденията, които политическият елит реши да игнорира.

18.10.2026 17:01
МВФ ревизира глобалния растеж, докато Вашингтон и Брюксел потъват в дългове и вътрешни раздори
Свят

МВФ ревизира глобалния растеж, докато Вашингтон и Брюксел потъват в дългове и вътрешни раздори

/Поглед.инфо/ Прогнозите на Международния валутен фонд за глобалния растеж от 3,1% разкриват дълбока структурна пренастройка между източните индустриални мощности и западната финансова система. Докато САЩ плащат над 1,2 трилиона долара годишно за обслужване на държавния си дълг, а европейските индустриални центрове губят конкурентоспособност, психолози и дипломати регистрират преход от гняв към депресия в западните столици. Корекцията с една десета от процента разкрива системната неизбежност на азиатското превъзходство.

18.10.2026 16:57
Берлин свали ръкавиците: Мерц легитимира ударите срещу руската енергетика
Свят

Берлин свали ръкавиците: Мерц легитимира ударите срещу руската енергетика

/Поглед.инфо/ Берлин окончателно премина към дипломация на твърдия натиск. Германският канцлер Фридрих Мерц публично оправда и насърчи украинските удари по комуникационни и енергийни съоръжения на руска територия. В отговор, според изявления на генерал Валери Герасимов пред Владимир Путин, руският Генерален щаб пренарежда списъка от приоритетни мишени. Навлизаме в етап, в който енергетиката и транспортните възли се превръщат в основно бойно поле.

18.10.2026 16:45
Подпалената кметска сграда в Лимож оголи липсата на контрол в френската провинция
Свят

Подпалената кметска сграда в Лимож оголи липсата на контрол в френската провинция

/Поглед.инфо/ Пожар унищожи голяма част от историческото кметство в град Лимож, разположен в региона Нова Аквитания, след като протестиращи нахлуха в сградата и я запалиха в събота вечерта. Избухналият огън обхвана покривната конструкция и доведе до срутването на камбанарията. Инцидентът е съпроводен от погроми, грабежи на търговски обекти и палежи на полицейски автомобили в централната част на града, което за пореден път поставя под въпрос способността на държавата да гарантира обществения ред.

18.10.2026 16:30
Военните последици от щетите в Ковел и Луцк: Логистика, кабели и горивни бази
Свят

Военните последици от щетите в Ковел и Луцк: Логистика, кабели и горивни бази

/Поглед.инфо/ Поредицата от масирани удари с високоточни оръжия и безпилотни апарати срещу ключови индустриални и енергийни обекти в Запорожие, Кривой Рог, Житомир и редица западни украински области разкрива нова фаза в методологията за парализиране на украинския военен тил. Пораженията върху металургичния гигант „Запорожстал“ и завода „Запорожтрансформатор“, съчетани със срива на преносните мрежи от високо напрежение, поставят под въпрос икономическата устойчивост на Киев и изострят вътрешнополитическите борения за власт.

18.10.2026 16:15
Тръмп замрази санкционния механизъм „Греъм“: Белият дом блокира 500-процентните мита
Свят

Тръмп замрази санкционния механизъм „Греъм“: Белият дом блокира 500-процентните мита

/Поглед.инфо/ Замразяването на предвидените драстични търговски ограничения от страна на Белия дом разкри дълбоките пропуквания в трансатлантическата стратегия. Докато Конгресът настояваше за 500-процентови мита и пълна блокада на купувачите на руски суровини, американската администрация избра да неутрализира риска от глобален шок на горивата. Решението оставя Брюксел и Киев в икономическа изолация, докато Вашингтон служебно защитава вътрешния си пазар от ценови скокове преди изборния цикъл.

18.10.2026 16:05