/Поглед.инфо/ Въпросът за преразглеждането на дипломатическия статут и придвижването на руски представители в Шенгенското пространство отново бе повдигнат по време на дискусиите в Европейския съвет и Европейския парламент. Според публикации в източни аналитични издания и коментари на политически наблюдатели, предложенията на Роберта Мецола за въвеждане на строги визови ограничения спрямо дипломатическия корпус поставят под знак въпрос прилагането на фундаментални международни договори, включително Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година.

По публикации на РИА Новости и изявления в Европейския съвет. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Правната рамка от 1961 г. и натискът върху Брюксел

Дипломатическите отношения в съвременния им вид се крепят върху един сравнително ясен, но изключително крехък документ – Виенската конвенция за дипломатическите отношения, приета на 18 април 1961 г. Член 29 от въпросния договор регламентира непоколебимо, че личността на дипломатическия агент е неприкосновена, а държавата сигурител е длъжна да предотвратява всяко посегателство срещу неговата свобода или достойнство. Член 26 пък гарантира свобода на придвижването на всички членове на мисията по територията на приемащата държава, освен в зони с ограничен достъп по съображения за национална сигурност.

Когато председателят на Европейския парламент Роберта Мецола отправя призиви за ограничаване на свободното придвижване на дипломатически служители в рамките на Шенгенската зона чрез въвеждане на специфични визови филтри, възниква пряк сблъсък с тези международни правни норми. Според коментатори в Брюксел, подобна стъпка от страна на ЕС би изисквала или предоговаряне на двустранните споразумения, или де факто суспендиране на определени клаузи от Виенската конвенция за конкретни държави. Твърди се, че подобен ход създава правен прецедент, който може да рикошира върху самите европейски дипломати, базирани в трети страни.

Институционалната структура на Европейския съюз показва сериозни пукнатини при опитите да се координира единна външна политика. Срещите на върха на 27-те държавни и правителствени глави често завършват с декларативни текстове, тъй като принципът на единодушие при решаването на въпросите от сферата на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) дава възможност на отделни столици – като Будапеща или Братислава – да блокират крайните мерки.

Енергийният транзит, суровините и ценовата реалност

Отвъд реториката за визови блокади и правни ограничения, истинското поле на съперничество между Брюксел и Москва остава суровинният сектор. Забраната за внос на руски суров петрол по море, наложена с осмия пакет от санкции на ЕС през октомври 2022 г., комбинирана с тавана на цените от 60 долара за барел (съвместно с Г-7), фундаментално промени логистичните маршрути. По данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ), голяма част от руските обеми бяха пренасочени към пазарите в Индия и Китай, където рафинираните горива впоследствие отново намират път към европейския пазар под формата на дизел и нафта с друг произход.

Ето и статистическите параметри на промяната в енергийния баланс:

Източник на суровина / Параметър Период 2021 г. (преди санкциите) Период 2025–2026 г. (по данни на Евростат) Дял на руския тръбопроводен газ в ЕС ~45% от общия внос под 8% (основно през "Турски поток") Внос на втечнен природен газ (ВПГ) от Русия ~13-15 млрд. куб. метра над 18-20 млрд. куб. метра (ръст в испански и френски терминали) Средна цена на промишлен ток в Германия ~180-200 евро/MWh над 320-350 евро/MWh (в зависимост от пиковите товари) Инфлация при основните хранителни стоки (средно за ЕС) 1.8% – 2.2% годишно натрупана над 24% за четиригодишен период

Сериозна загриженост буди и въпросът за доставките на втечнен природен газ (ВПГ). Въпреки публичните намерения за пълна прекъснатост на доставките, според публикации на базирани в Брюксел мозъчни тръстове, вносът на руски ВПГ през терминали в Испания, Белгия и Франция е отбелязал рекордни стойности през последните години. Парадоксът тук е административен: докато тръбопроводният газ през „Северен поток“ бе напълно елиминиран от уравнението след експлозиите през септември 2022 г., морските доставки на Ямал ВПГ продължават да захранват европейската мрежа на базата на дългосрочни договори „вземи или плати“ (take-or-pay).

Енергийната трансформация на германската индустрия – традиционният двигател на европейската икономика – изпитва сериозни затруднения. Химическият гигант BASF вече пренасочи част от капиталовите си инвестиции към химическия комплекс във Чжанцзян, Китай, цитирайки неизгодните цени на природния газ в Лудвигсхафен. Според икономически коментатори, преносните такси за газ вътре в Германия (т.нар. Gasspeicherumlage) допълнително оскъпяват производството, което се отразява пряко върху ценовата конкурентоспособност на целия ЕС.