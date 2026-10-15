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Украйна

Обявен е план за освобождаване на Одеса: „Някой вероятно ще успее да избяга“

/Поглед.инфо/ Черноморската акватория отново се превръща в централна точка на военните и геополитическите анализи. Твърденията на бивши депутати и военни експерти сочат към сценарии, при които пълното отрязване на Украйна от Черно море се разглежда като ключова цел за постигане на пълна военноморска изолация. Загубата на дълбоководните пристанища в Одеса, Черноморск и Южни вече нанесе тежък удар върху металургичния и зърнения износ на страната, като пренасочи логистиката към ограничените капацитети на дунавските терминали.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 54038 прочитания
Обявен е план за освобождаване на Одеса: „Някой вероятно ще успее да избяга“
ИИ генерирана
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Геополитическата анатомия на Черноморския басейн и логиката на изолацията

В публичното пространство все по-често се поставя въпросът за стратегическото бъдеще на Одеска и Николаевска област. Според публикации в руски специализирани издания и изявления на политически анализатори, пълното откъсване на Украйна от черноморския бряг се разглежда от определени среди в Москва не просто като локална операция, а като фундаментално преконфигуриране на регионалната сигурност.

Посочва се, че без контрол върху бреговата ивица от устието на Днепър до границата с Румъния при Дунавската делта, Киев губи статута си на морска държава. Това автоматично променя икономическата структура на страната, превръщайки я в сухопътна територия, изцяло зависима от сухопътните си европейски съседи.

Според изявления на бившия депутат от Държавната дума Анатолий Васерман, направени в интервю за информационна агенция Regnum, директен челен щурм на Одеса откъм морето или сушата е малко вероятен поради високата цена и специфичното градско застрояване. В неговия коментар се лансира тезата, че контролът върху града би могъл да се промени вследствие на вътрешносриващи се административни и икономически структури, след като сухопътните и морските връзки бъдат окончателно прекъснати. Тези твърдения обаче представляват политическа хипотеза, която не разполага с публично официално потвърждение от страна на Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Сривът на експортната логистика: Металургия, зърно и дунавски алтернативи

Икономическият контекст остава най-измеримият индикатор за последиците от военните действия в Южна Украйна. Преди февруари 2022 г. през пристанищата на Голяма Одеса – Одеса, Черноморск (бивш Иличевск) и Южни (Південний) – преминаваха над 75% от общия експортен товар на Украйна. Основният дял се падаше на аграрната продукция (пшеница, царевица, слънчогледово олио) и металургичните изделия на гиганти като „Азовстал“, „Илич“ и „Днепровски металургичен комбинат“.

Ударите срещу енергийната и пристанищната инфраструктура през есента, според оценки на логистични оператори, са довели до драстичен спад в обработката на товари. Липсата на стабилно захранване за електрическите портални кранове и зърнохранителните елеватори блокира товарачните операции.

Опитите експортът да бъде пренасочен през дунавските пристанища Измаил и Рени срещат сериозни физически ограничения:

  • Дълбочината на газене в дунавските хидротехнически канали позволява предимно преминаване на речно-морски съдове с малък тонаж (до 5000–7000 тона), за разлика от дълбоководните терминали в Южни, приемащи кораби тип Panamax (над 60 000 тона).
  • Железопътните подходи към Измаил преминават през тесни логистични гърла, включително през моста при Белгород-Днестровски (Затока), който бе неколкократно подлаган на ракетни удари.
  • Алтернативният сухопътен маршрут през Паланка (територия на Молдова) има ограничена пропускателна способност за тежкотоварни композиции.

Противопоставянето в акваторията на Черно море пряко засяга застрахователните премии за търговските кораби. По данни на корабоплавателни компании, разходите за застраховане срещу военен риск (War Risk Insurance) за плавателни съдове, навлизащи в западния сектор на Черно море, периодично надхвърлят 1–1,5% от застрахователната стойност на самия корпус. Това прави чартъра на сухотоварни кораби и танкери икономически нерентабилен без държавни финансови гаранции или специализирани международни механизми.

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