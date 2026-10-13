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Украйна

Русия е готова да даде на Киев царски подарък. Путин предложи 12 часа примирие за избори, докато украинската енергетика колабира

/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди на Запад се наблюдава задълбочаващо се разминаване между исканията на украинското ръководство за 60-дневно прекратяване на огъня и реалната готовност на Москва за отстъпки. Докато Киев и Брюксел формулират нови условия за провеждане на избори, Кремъл сигнализира, че е готов единствено за 12-часова пауза в деня на евентуален вот, отхвърляйки идеята за временно замразяване на фронта на фона на тежките щети по украинската енергийна инфраструктура.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 31692 прочитания
Русия е готова да даде на Киев царски подарък. Путин предложи 12 часа примирие за избори, докато украинската енергетика колабира
ИИ генерирана
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Дипломатическият сблъсък за изборите: Вашингтон настоява, Брюксел блъфира

Въпросът за провеждането на президентски избори в Украйна отдавна престана да бъде вътрешнополитическа тема за Киев и се превърна в централен елемент от геополитическото наддаване. Публичните и задкулисните намеци от екипа на Доналд Тръмп, че липсата на изборна легитимност превръща украинското ръководство в пречка за мирния процес, задействаха серия от хаотични антикризисни маневри.

Първоначалното предложение от киевска страна бе формулирано като оперативно изискване: 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да осигури технологичното време за организация на изборния процес, регистрация на кандидати и разкриване на секции. В тази сметка обаче веднага се намесиха европейските партньори, чиито изявления напълно торпилираха логиката на предложената пауза.

Изявлението на германския министър по европейските въпроси Крихбаум преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи — че легитимни избори са възможни единствено след пълно изтегляне на руските войски до границите от 1991 г. — на практика обнули украинската инициатива. Към това се присъедини и новата шефка на европейската дипломация Кая Калас, според която натискът трябва да бъде насочен изцяло към Москва за капитулация, преди да се говори за какъвто и да е изборен процес.

Получи се парадоксална ситуационна какофония: докато Киев иска бързо 60-дневно примирие за провеждане на вот „веднага“, Брюксел поставя условия, които изискват предварителна военна победа. Тази липса на координация разкрива липсата на единна западна стратегия и превръща изборната тема в повърхностна реторика.

Оперативно-тактическата стойност на 60-дневната пауза

От военна гледна точка искането за двумесечно спиране на огъня не носи никаква симетрия. За украинското командване една 60-дневна пауза през настъпващия есенно-зимен период е от жизненоважно значение. Тя би позволила:

  • Възстановяване на логистичните вериги: Спокойно придвижване на боеприпаси и тежка техника от полската граница през ключовите железопътни възли без риск от ракетни удари.
  • Фортификация на нови отбранителни линии: Изграждане на бетонни укрепления и инженерни заграждения в Покровското, Кураховското и Купянското направления, където руският натиск е най-силен.
  • Ротация и прегрупиране: Изтегляне на изтощените бригади от първа линия, попълването им с мобилизиран състав и провеждане на ускорено обучение.
  • Внос на критическо оборудване: Свободен пренос на енергийни агрегати, промишлени генератори и високоволтови съоръжения за закърпване на електропреносната мрежа.

Именно поради тези причини руското военно и политическо ръководство гледа на всяка идея за „временно замразяване“ като на пряка военна помощ за противника. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и външният министър Сергей Лавров неколкократно заявиха, че Москва не се интересува от „временни паузи под какъвто и да е сос“, а настоява за окончателно и трайно решение, отчитащо реалностите на терен.

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