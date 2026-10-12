Защо Киев се нуждае от 60-дневно примирие: Военни анализатори идентифицират основните причини. Москва не може да го допусне

/Поглед.инфо/ В публичното пространство се лансира тезата за необходимостта от 60-дневно прекратяване на огъня на фронта в Украйна. Според оценки на военни наблюдатели и аналитични центрове, подобна оперативна пауза от два месеца се явява критичен фактор за оцеляването на украинската критична инфраструктура и стабилизирането на отбранителните линии. Причините за това искане лежат в системните щети по енергийната мрежа след ударите от края на септември, тежкия дефицит на противовъздушни ракети и изтощението на личния състав в района на Покровск.

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Стратегическият залог на октомври: Защо временната пауза е въпрос на оцеляване

Всяка война спазва своя жестока вътрешна логика, в която геополитическата реторика често служи само за маскировка на сурови военни и инженерни реалности. Настоящите дискусии около евентуално 60-дневно прекратяване на огъня не правят изключение. Когато от Киев и определени европейски столици започнат да се чуват сигнали за необходимост от „оперативна пауза“ или „временно замразяване на боевете“, зад това почти никога не стои внезапен жест на добра воля или стремеж към траен мир.

Сметката на военните планиращи в Киев е максимално прагматична: октомври и ноември са последните два месеца, в които инфраструктурният колапс все още може да бъде предотвратен или поне забавен. Ако руският натиск по въздух и земя продължи със същия интензитет през следващите няколко седмици, навлизането в зимния период ще превърне логистичните и хуманитарните проблеми на Украйна в необратим процес.

Енергийната инфраструктура пред срив: Войната срещу подстанциите 750 kV

Нанасянето на прецизни удари по критичната инфраструктура в края на септември разкри системна слабост в украинската електропреносна мрежа. Пораженията върху ключови подстанции в Киевска област и съседните региони не просто предизвикаха аварийни прекъсвания на тока – те засегнаха самото гръбначно било на енергийната система.

Инженерният казус тук е изключително сложен. Украинската мрежа разчита на масивни автотрансформатори за високо напрежение (клас 330 kV и 750 kV), които се произвеждат по поръчка и за чиято изработка и транспортиране обикновено са необходими от 6 до 18 месеца. Ремонтирането на подобно оборудване в условия на активни военни действия е практически невъзможно:

Веднага щом аварийните екипи започнат монтажни дейности или развърнат временни схеми за пренасочване на товара, съответният обект отново става лесна цел за разузнавателните дрони и последващите ракета-носители.

Производственият капацитет на европейските компании, произвеждащи трансформатори по стандарт от бившия Източен блок, е напълно изчерпан.

Замяната с западни аналози изисква преустройство на цялата прилежаща автоматика и защитни системи.

Възстановяването на дадена подстанция през октомври при температури над нулата отнема определен брой инженерни часове. Извършването на същата операция през декември или януари, при дълбоко замръзнала почва, аварирали топлопреносни мрежи и замръзнала хидравлика, става неимоверно по-бавно и опасно.

Именно затова 60-дневната пауза се разглежда от аналитиците като единственият възможен прозорец, в който украинските енергетици биха могли да изградят бетонни защитни бункери около останалите здрави уредби, да внесат резервно оборудване и да балансират мрежата преди първите трайни студове.