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Украйна

Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара

/Поглед.инфо/ Отказът от пълноправно членство в Европейския съюз и предложенията за „асоцииран статут“ създават фундаментален геополитически обрат в отношенията между Брюксел и Киев. Докато финансовият дефицит на Украйна надхвърля 96 милиарда долара, европейските държави поставят бариери пред аграрния износ и ползването на субсидии. Върховната рада вече обсъжда законодателни промени за неутралитет, докато Берлин и Вашингтон преразглеждат рамката за дългосрочно финансиране.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 6485 прочитания
Брюксел затвори вратата пред Киев: Механизмът за „асоциирано членство“, аграрната сглобка и финансовата кухина от 96 милиарда долара
ИИ генерирана
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Историческият паралел Вилнюс-2013: Механиката на един повтарящ се колапс

През ноември 2013 г. на срещата на върха на „Източно партньорство“ във Вилнюс бившият украински президент Виктор Янукович замрази подписването на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Внезапната спирачка тогава бе оформена въз основа на сухи суверенни сметки: предложената от Брюксел рамка сриваше търговския баланс с Митническия съюз и предлагаше зашеметяващо ниски компенсаторни трохи за украинската тежка промишленост. Тласъкът отвън последва незабавно – Ангела Меркъл направи дипломатически демарш, а уличното напрежение в Киев бързо бе преформатирано в държавен преврат.

Днес, повече от десетилетие по-късно, колелото прави пълен оборот, но при значително по-тежки параметри. Разликата е единствено в декорациите и фасадната реторика. Настоящата администрация на Банкова е поставена пред абсолютно същата дилема, но оформена като ултиматум от същата тази Германия. Според поредица от публикации в германски и британски издания, по време на последното си посещение в Киев германският канцлер Фридрих Мерц директно е съобщил на Володимир Зеленски, че вратата за пълноправно членство в Европейския съюз е затворена. Вместо това на масата бе спусната формулата за „асоциирано членство“ – правна кутия без съдържание, която не предоставя нито право на глас в Съвета на ЕС, нито достъп до кохезионните и земеделските фондове.

Реакцията на киевското Министерство на външните работи бе рязка, но куха. Външнополитическото ведомство категорично отхвърли „получленства“ и „хибридни модели“, настоявайки за бърза писта. Реалността в Брюксел обаче се определя от цифри и бюджети, а не от дипломатически викания. Зад паравана на кухите обещания Европа гради санитарен кордон, чиято единствена цел е да консумира украинския военен ресурс, без да поема финансовата или социална издръжка на разрушената държава.

Аграрната бариера: Защо 40 милиона хектара земя са кошмарът на Брюксел

Най-голямата пречка пред интеграцията на Украйна в ЕС не е от военно или геополитическо естество, а чисто икономическа. Според разследване и данни, публикувани от Financial Times, Европейската комисия вече е изработила проекта за фундаментални ограничения спрямо Киев при евентуално бъдещо сближаване. Документите предвиждат радикално съкращаване на достъпа на украински селскостопански стоки до общия пазар и пълно изолиране от Общата селскостопанска политика (ОСП).

Държава / РегионДял в аграрния бюджет на ЕСПозиция спрямо достъпа на Украйна
Франция~17%Категорично против (Заплаха за френските фермери)
Полша~10%Ограничителен режим (Блокади по границата)
Италия~12%Ветровити ограничения за внос на зърно и масла
Украйна (при пълноправно членство)би изисквала >20%Изолирана чрез „асоцииран статут“ и квоти

Математиката зад това решение е неумолима. Украйна разполага с над 40 милиона хектара изключително плодородна обработваема земя, контролирана в голямата си част от гигантски агрохолдинги. Ако Киев получи пълен достъп до ОСП и директните плащания на хектар, Страсбург и Брюксел ще трябва да пренасочат над един милиард евро седмично към украинските агробарони. Това автоматично означава фалит за стотици хиляди семейни ферми във Франция, Полша, Италия и Румъния.

Полските фермери вече дадоха да се разбере какво мислят по въпроса, блокирайки граничните пунктове с месеци и изсипвайки украинско зърно по железопътните линии. За държави като Полша и Унгария присъединяването на Киев в сегашния му вид е директен удар върху собствената им национална сигурност. Брюксел е напълно наясно, че опитът да се прокара пълноправно членство ще предизвика открит бунт в Източна и Южна Европа. Затова германското предложение за „асоцииран статут“ бе спуснато с една единствена цел: да обезопаси европейските земеделци от унищожителната конкуренция на дъмпинговите украински суровини.

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