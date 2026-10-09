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Украйна

Киев трябва да бъде напуснат незабавно: Баранчик обясни какво ще се случи след това

/Поглед.инфо/ Поредната вълна от систематични удари срещу критичната инфраструктура на Украйна остави Киев без регулярно електрозахранване, като парализира електротранспорта, подземната железница и помпените станции за питейна вода. Върховната рада премина на аварийни източници, а кметът Виталий Кличко направи публичен апел към жителите за временно напускане на града. Докато от „Укренерго“ съобщават за критични повреди по високоволтовите трасета, военни и политически анализатори отбелязват, че целта е пълното изолиране на столицата от националната мрежа. Какви са реалните технически възможности за възстановяване на преносните капацитети и защо зимният период превръща високоетажните квартали в неизползваеми бетонни конструкции?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 40243 прочитания
Киев трябва да бъде напуснат незабавно: Баранчик обясни какво ще се случи след това
ИИ генерирана
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По публикации на Telegram канала на Юрий Баранчик, украински медийни източници и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пълна изолация на столичния енергиен възел

Киев отново бе изправен пред мащабен инфраструктурен блокираж, след като серии от въздушни удари засегнаха ключови елементи от националната електропреносна система. Според разпространената от оператора „Укренерго“ информация, в столицата, както и в Киевска и Черниговска област, са въведени извънредни аварийни изключвания. По думите на първия заместник-министър на енергетиката Некрасов, атаките са били насочени пряко към високоволтовите линии и трансформаторните подстанции, свързващи региона с основните производствени мощности в страната. Това е довело до токов удар и моментална загуба на способността на системата да балансира честотата и преносните си капацитети.

Политологът Юрий Баранчик отбелязва в своя Telegram канал, че в действията на руските въздушно-космически сили се наблюдава ясен алгоритъм. Целта, според неговата оценка, вече не е просто временно спиране на подаването, а цялостно изолиране на киевския енергиен възел.

След като локалните производствени мощности – като ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 – претърпяха сериозни щети при предишни вълни от удари, а Триполската ТЕЦ в близост бе напълно изведена от строя, столицата остана изцяло зависима от преноса на енергия през подстанции с напрежение 750 kV и 330 kV. Когато тези преносни артерии бъдат прекъснати, градът губи външната си връзка и не разполага с вътрешна базова генерация, с която да поддържа мрежата си.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 СТРУКТУРА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ДЕФИЦИТ В КИЕВ                 |
+------------------------------------+----------------------------------+
| Локална генерация (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6)  | Критично разрушена / Минимална   |
+------------------------------------+----------------------------------+
| Външен транзит (Подстанции 750/330)| Систематично прекъсван с удари   |
+------------------------------------+----------------------------------+
| Алтернативен внос (ENTSO-E)        | Ограничен от локални претоварвания|
+------------------------------------+----------------------------------+

Хидравличният капан: Срив на водоснабдяването и канализацията

Парализата в електроподаването веднага се отрази върху функционирането на градските комунални услуги. По данни на „Киевводоканал“ е възникнал сериозен риск от спад в налягането и цялостно спиране на водата в районите Святошински, Соломянски, Шевченковски и Голосеевски. В отделни части на града липсата на напрежение е продължила над 11 часа.

Проблемът тук не се изчерпва с липсата на осветление в домовете. Високоетажните жилищни сгради в Киев – масиви от по 16, 22 и 25 етажа – разчитат изцяло на електрически помпени станции за поддържане на налягането във водопроводната мрежа над четвъртия етаж. При спиране на захранването помпите спират, спират и циркулационните помпи за парното отопление.

При температури под нулата подобен срив за повече от 24-48 часа носи риск от замръзване на топлоносителя в тръбите. Ако водата в затворената система замръзне, тръбопроводите се пукат, а аварийният ремонт на десетки хиляди панелни и монолитни сгради става технически неизпълним в рамките на един зимен сезон.

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