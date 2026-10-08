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България

Всичко тече, но защо винаги към тъгата?

/Поглед.инфо/ Реката не само отнася, тя и донася. Един литературен спор с Георги Господинов за времето, паметта и тъгата. Само големите писатели заслужават сериозно несъгласие. Георги Господинов великолепно разбира онова, което времето отнася. Но разбира ли със същата сила онова, което времето носи?

Мартин Райков 25497 прочитания
Всичко тече, но защо винаги към тъгата?
ИИ генерирана
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Георги Господинов е труден за критикуване писател. Не защото няма какво да бъде критикувано, а защото около признатия автор постепенно се образува поле на почтителност, в което всяко несъгласие започва да изглежда като неразбиране. След международните награди вече не четем само писателя Господинов, а преведения, признатия, световния Господинов. А когато около едно име започне да се произнася и думата „Нобел“, критиката става още по-необходима. Не за да смалим автора, а за да продължим да го четем. Защото литературата свършва там, където започва поклонението.

PANTA RHEI

Голямата тема на Господинов според мен не е нито комунизмът, нито деменцията, нито дори паметта. Тя е много по-стара.

Panta rhei. Всичко тече.

Нищо не остава същото. Не можем да влезем два пъти в една и съща река, защото не само водата вече е друга. Други сме и ние. Тук започва големият талант на Господинов, но може би и неговият капан. Защото неговата Хераклитова река твърде често тече в една посока — към загубата.

ВРЕМЕТО НЕ ВИНАГИ Е ТЪГА

При Пруст една напоена в чай мадлена внезапно връща цял свят. Изгубеното време не е просто оплакано, а може да бъде възкресено чрез усещането и чрез литературата. При Борхес времето се превръща в интелектуален лабиринт. В „Градината с разклоняващите се пътеки“ различните възможности не се унищожават взаимно, а сякаш продължават да съществуват едновременно. А Фунес, човекът, който не може да забравя, показва нещо още по-важно: абсолютната памет също може да бъде затвор.

При Фокнър миналото нахлува в настоящето като вина и наследство. При Маркес времето се върти в кръг, поколенията повтарят имена, характери и съдби, а по време на епидемията от безсъние хората започват да надписват предметите, за да не забравят какво са. Паметта се превръща буквално в етикет, поставен върху света. При Бекет старият Крап слуша гласа на младия Крап и открива, че архивът не е запазил самоличността му, а напротив, доказва му колко чужд е станал на самия себе си.

При всички тях времето разрушава линейността, но не винаги произвежда тъга. При Господинов почти неизбежно боли. И тук започва моят въпрос: дали тъгата все още е откритие на неговата литература, или постепенно се е превърнала в неин метод?

ФИЗИКА ИЛИ ТЕМПЕРАМЕНТ?

Още „Естествен роман“ разрушава линейното повествование. Историята се разпада на фрагменти, отклонения, малки разкази, чужди текстове и невъзможни начала. Светът вече не може да бъде разказан спокойно от точка А до точка Б.

В „Физика на тъгата“ този принцип се превръща в цяла вселена. Минотавърът, лабиринтът, чуждите спомени, детството, мазетата, предметите и капсулите на времето се събират в един огромен архив на изчезващото. Разказвачът влиза в чужди истории, в живота на дядо си, в митологията и в собственото си детство. Времето вече не е линия, а пространство, по което човек се движи.

Това е голямата сила на романа. Но самото му заглавие подсказва и риска. Не просто тъга, а „Физика на тъгата“, сякаш тъгата вече не е едно от възможните човешки отношения към времето, а почти негов природен закон. Старата вещ е тъжна, защото принадлежи на изчезнал свят. Стаята е тъжна, защото вече я няма. Детството е тъжно, защото е отминало. Споменът е тъжен, защото не може да бъде повторен. Човекът е тъжен, защото знае, че ще изчезне.

Но това ли е физиката на времето, или е физиката на един определен темперамент?

КОГАТО МЕТАФОРАТА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДИАГНОЗА

В „Времеубежище“ деменцията вече влиза буквално в повествованието. Миналото се възстановява стая по стая за хора, чиято памет се разпада. Създават се цели десетилетия, в които пациентът може отново да живее. После обаче лабораторията се разраства и не само болният човек започва да иска миналото си обратно. Започват да го искат обществата, държавите, Европа.

Точно тук медицинската ситуация се превръща в политическа и философска метафора и точно тук трябва да бъдем внимателни. Защото ако започнем да четем цялото творчество на Господинов през деменцията, ще направим нещо, което литературата трудно прощава: ще превърнем метафората в диагноза.

Фрагментът ще стане симптом, смесването на времената ще стане симптом, повторението ще стане симптом, лабиринтът ще стане симптом, носталгията ще стане симптом. Това е онова, което бих нарекъл херменевтично насилие. Не защото този прочит е невъзможен, а защото един възможен прочит започва да се държи като единствен. Вместо да отваря текста, той го затваря и превръща литературата в медицинско досие.

А Господиновият лабиринт е много по-голям от това. Той е памет, но е и история, мит, детство, Европа и опитът на човека да открие някаква непрекъснатост между онзи, който е бил, и онзи, който е сега.

ЕСТЕТИЧЕСКИ ПЛЕНЕН ОТ ЕДИН ИЗЧЕЗНАЛ СВЯТ

И тук стигаме до още един парадокс: социализмът. Нека бъдем точни. Господинов не е политически носталгик по комунистическия режим и творчеството и публичните му позиции не дават основание за подобно опростяване. Но литературно той остава необикновено силно привлечен от материалния свят на онова време — от предметите, мебелите, детските стаи, опашките, радиата, думите, миризмите, домашните ритуали и малките частни убежища в един голям обществен свят.

Затова бих казал не че Господинов е политически запленен от социализма, а че е естетически пленен от неговите останки.

И тук се появява великолепно противоречие. Той предупреждава срещу носталгията, но пише литература, която изключително умело произвежда носталгия. Политическият строй е отхвърлен, но неговите вещи са спасени и понякога тези вещи светят по-топло от настоящето. Така социализмът не е реабилитиран политически, но понякога е реабилитиран като памет.

Това не е политическо обвинение. Това е литературен проблем.

ПАМЕТТА НЕ Е ИСТОРИК

Паметта няма дисциплината на историка. Тя не помни пленума, а кухнята. Не помни идеологическата формула, а радиото върху шкафа. Не помни доклада на партийния конгрес, а миризмата на училищния коридор.

И може би именно тук Господинов е най-голям, но и най-уязвим. Защото когато достатъчно красиво опишеш един изчезнал свят, започваш да го спасяваш независимо дали си възнамерявал да го спасиш. Това е властта на литературата, а понякога и нейният капан.

РЕКАТА НЕ САМО ОТНАСЯ

Но тук трябва да се върнем към Хераклит.

Panta rhei не означава „всичко си отива“. Означава „всичко се променя“.

А това е съвсем друго.

Реката не само отнася, тя и донася. Детството изчезва, но възниква зрелостта. Един човек си отива, друг се ражда. Една любов приключва, друга става възможна. Една епоха се разпада, друга започва. Промяната сама по себе си не е меланхолична. Меланхолията е човешкият отговор на промяната.

И точно тук е големият ми спор с Господинов. Защо неговата река толкова често е гледана от брега на онова, което си отива? Къде е другият бряг? Къде е възникването? Къде е радостта от онова, което никога досега не е съществувало? Къде е бъдещето не като заплаха, а като възможност?

КОГАТО ГЛАСЪТ СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФОРМУЛА

Това може би е цената на една изключително разпознаваема поетика. Първо писателят намира гласа си, после гласът намира своя ритъм, а накрая ритъмът рискува да се превърне във формула: стар предмет, детство, спомен, изчезване, тъга и силен финален образ. После отново.

Това не прави Господинов по-малък писател. Напротив. Само големите писатели заслужават сериозно несъгласие.

ПРЕДИ НОБЕЛА

Ако един ден Георги Господинов получи Нобелова награда, това няма да превърне всяка негова метафора в истина, няма да направи всяка книга безпогрешна и със сигурност няма да превърне меланхолията в природен закон. Медалът не отменя четенето. Тъкмо обратното. Колкото по-високо поставяме един писател, толкова по-малко право имаме да коленичим пред него.

А България има особен талант да не разпознава големите си писатели навреме. Пенчо Славейков стига до номинация за Нобел отвън, докато у дома е унизен институционално, отстранен и принуден да търси своето място другаде. България не успя да превърне дори Славейков в общо културно място, което да стои над племената и политическите страсти. Едва ли една бъдеща награда сама по себе си ще извърши това чудо и с Господинов.

Дори Нобелът няма автоматично да ни обедини около него. За едни той ще остане доказателството, че „нашата“ европейска България най-сетне е призната. За други ще остане писателят на онзи градски, образован и либерален кръг, който отдавна говори предимно със себе си. А някъде извън този разговор ще продължат да стоят „копейките“, соцносталгиците, провинциалните, политически неправилните и всички останали, на които не просто ще бъде казано, че мислят неправилно, а постепенно и че четат неправилно.

Така политическото разделение рискува да се превърне и в херменевтично. Едните ще притежават правилната политика и правилното тълкуване, а другите ще останат в маргиналията на обществения текст. И това би било най-голямата ирония около един писател, който толкова много пише за емпатията, паметта и способността да влизаш в чуждия живот.

Литературата не се нуждае от светци, нито от партийни читатели. Тя се нуждае от хора, които могат едновременно да обичат един автор и да спорят с него.

Георги Господинов великолепно разбира онова, което времето отнася. Но може би истинският въпрос към предполагаемия Нобелов лауреат е друг: разбира ли със същата сила онова, което времето носи?

Защото Хераклит не е казал „всичко си отива“. Казал е нещо далеч по-страшно и далеч по-красиво:

Всичко тече.

М.Р.

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