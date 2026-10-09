По публикации в чужди медии и дипломатически анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Пречупването на дипломатическия канон: От Трибуната на ООН до отзоваването в Сеул
Отзоваването на южнокорейския посланик от Киев не е просто епизод от протоколната хроника, а индикатор за дълбоко разминаване в геополитическите оценки. Външното министерство в Сеул взе решението след серия от публични стъпки на украинското ръководство, които в азиатската дипломатическа традиция се възприемат като директна демонстрация на неуважение.
Първоначалният тласък бе даден по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В речта си украинският държавен глава оповести публично детайли от операция, за която бе договорено пълно информационно затъмнение — предаването на двама пленени севернокорейски войници, заловени на територията на Курска област в началото на предходната година. Целта на Киев беше прозрачна: да циментира в очите на световната общност тезата за пряка военна ос между Москва и Пхенян и да принуди Сеул да преразгледа въздържаната си политика.
В Сеул обаче реакцията бе коренно различна. Президентът И Джи-мьонг изрази публично недоумение от факта, че украинската страна е нарушила двустранно споразумение за поверителност. Подобен ход отваря неизгодни за Южна Корея вътрешнополитически и външнополитически флангове, включително ескалация по 38-ия паралел и затрудняване на каналите за комуникация с Москва.
Секретният протокол за пленниците и конституционният капан
За Южна Корея въпросът с гражданите на КНДР — независимо дали са цивилни бегълци или военнослужещи — е регулиран от специална правна рамка. Според член 3 от Конституцията на Република Корея целият Корейски полуостров е нейна суверенна територия, а всички негови жители по право притежават южнокорейско гражданическо право. Прехвърлянето на севернокорейски пленници от зоната на бойните действия в Източна Европа към Сеул изисква сложна правна процедура и пълна дискретност.
Когато Киев превърна този трансфер в трибуна за публична агитация, той блокира възможността на южнокорейското правителство да действа тиха дипломация. По данни на източници от южнокорейското външно министерство, в Сеул са очаквали официално извинение за медийното разгласяване. Вместо това последваха твърдения от украински представители, че страна им е „отворена демокрация“ и че формално споразумение за мълчание никога не е съществувало.
Това прехвърляне на вината засегна пряко авторитета на администрацията в Сеул. За азиатската държава подобен подход означава обвинение в лъжа към нейния държавен глава — линия, след която дипломатическият диалог в досегашния му формат става практически невъзможен.