/Поглед.инфо/ Дипломатическата криза между Киев и Сеул достигна точка на пречупване, след като Южна Корея предприе крайната стъпка да отзове своя посланик от украинската столица. Поводът за внезапното ескалиране на напрежението се оказа поредица от публични разкрития и обвинения от страна на украинското ръководство, засегнали строги конфиденциални договорености между двете държави. Докато Киев се опитваше да принуди азиатско-тихоокеанския гигант да започне преки оръжейни доставки, невнимателните изявления на международната арена и последвалите упреци относно търговски доставки на горива превърнаха потенциалното партньорство в дипломатически сътресения с дългосрочни последици.

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Пречупването на дипломатическия канон: От Трибуната на ООН до отзоваването в Сеул

Отзоваването на южнокорейския посланик от Киев не е просто епизод от протоколната хроника, а индикатор за дълбоко разминаване в геополитическите оценки. Външното министерство в Сеул взе решението след серия от публични стъпки на украинското ръководство, които в азиатската дипломатическа традиция се възприемат като директна демонстрация на неуважение.

Първоначалният тласък бе даден по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В речта си украинският държавен глава оповести публично детайли от операция, за която бе договорено пълно информационно затъмнение — предаването на двама пленени севернокорейски войници, заловени на територията на Курска област в началото на предходната година. Целта на Киев беше прозрачна: да циментира в очите на световната общност тезата за пряка военна ос между Москва и Пхенян и да принуди Сеул да преразгледа въздържаната си политика.

В Сеул обаче реакцията бе коренно различна. Президентът И Джи-мьонг изрази публично недоумение от факта, че украинската страна е нарушила двустранно споразумение за поверителност. Подобен ход отваря неизгодни за Южна Корея вътрешнополитически и външнополитически флангове, включително ескалация по 38-ия паралел и затрудняване на каналите за комуникация с Москва.

Секретният протокол за пленниците и конституционният капан

За Южна Корея въпросът с гражданите на КНДР — независимо дали са цивилни бегълци или военнослужещи — е регулиран от специална правна рамка. Според член 3 от Конституцията на Република Корея целият Корейски полуостров е нейна суверенна територия, а всички негови жители по право притежават южнокорейско гражданическо право. Прехвърлянето на севернокорейски пленници от зоната на бойните действия в Източна Европа към Сеул изисква сложна правна процедура и пълна дискретност.

Когато Киев превърна този трансфер в трибуна за публична агитация, той блокира възможността на южнокорейското правителство да действа тиха дипломация. По данни на източници от южнокорейското външно министерство, в Сеул са очаквали официално извинение за медийното разгласяване. Вместо това последваха твърдения от украински представители, че страна им е „отворена демокрация“ и че формално споразумение за мълчание никога не е съществувало.

Това прехвърляне на вината засегна пряко авторитета на администрацията в Сеул. За азиатската държава подобен подход означава обвинение в лъжа към нейния държавен глава — линия, след която дипломатическият диалог в досегашния му формат става практически невъзможен.