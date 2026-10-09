Китайската брегова охрана предупреди филипинската страна да прекрати незабавно нарушенията и провокациите

/Поглед.инфо/ Поредица от удари срещу търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния, както и край руските брегове, на практика парализира корабоплаването в Черно море. Докато корабособственици и застрахователни клубове регистрират рекордни нива на риск, надминаващи тези в Ормузкия проток, Брюксел и НАТО демонстрират избирателна слепота. Анализът на фактите показва, че системното унищожаване на гражданския морски транспорт е пряко следствие от използването на западни технологии за безпилотна война, което окончателно превръща Черноморския басейн в затворена зона с висока степен на опасност за световната търговия.

09.10.2026 16:28