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Свят

Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин

/Поглед.инфо/ Разкритите детайли около телефонния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин показват дълбока институционална подготовка, която надхвърля рамките на обикновения протокол. Според изявления на дипломатическия съветник Юрий Ушаков, контактът е подготвян дни наред през специалния пратеник Стив Уиткоф. Анализът на събитията сочи, че зад кулоарните поздравления и промените в графика на Белия дом стоят конкретни икономически параметри, включително облекчаването на затормозения износ на руско дизелово гориво за световните пазари.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 5780 прочитания
Ушаков разкри дипломатическата совалка: Дизел, протокол и нощният разговор между Тръмп и Путин
ИИ генерирана
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По публикации на руски медии и изявления на помощника на президента на РФ Юрий Ушаков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата „кухня“ на линията Вашингтон–Москва

Подготовката на един телефонен разговор между държавните глави на двете най-големи ядрени сили в света рядко се изчерпва с еднократно избиране на номер или протоколен разговор между секретариатите. Според твърденията на помощника на руския президент Юрий Ушаков, процесът по съгласуване на диалога между Владимир Путин и Доналд Тръмп е отнел дни, изпълнени с процедурни одобрения, прекрояване на държавнически графици и директни совалки между оперативните екипи. По думите на Ушаков, ключова роля в техническото и съдържателно изграждане на моста между Белия дом и Кремъл е изиграл специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Първите интензивни контакти се датират към следобеда на 7 октомври. Тогава административните апарати започват да търсят подходящ времеви прозорец, съобразен не само с часовата разлика между Вашингтон и Москва, но и с планираното за сутринта на 8 октомври заминаване на Путин за срещата на върха на Организацията на независимите държави (ОНД) в Ашхабад, Туркменистан. Твърди се, че за да се осъществи този контакт, американският лидер е нанесъл сериозни корекции в собствената си програма, отлагайки предварително насрочени ангажименти.

Тази институционална гъвкавост показва, че става дума за предварително структурирана агенда, в която протоколните детайли са били просто обвивка за конкретни решения. Диалогът между Ушаков и Уиткоф не е бил формален — той е представлявал сложна логистична операция за напасване на два от най-строго охраняваните и натоварени графици в световната политика.

Дизеловото споразумение и пукнатините в санкционния режим

Централна тема в разговорите — поне според публично изтеклата информация и последвалите официални коментари — се оказва въпросът за глобалните енергийни пазари. Според разпространените данные, по време на преговорите е постигнато разбирателство относно възстановяването и регулирането на износа на руско дизелово гориво. Твърди се, че стъпката е била последвана от незабавно премахване на определени вътрешни ограничения за износ от страна на Москва, както и от административно смекчаване на съответните санкционни бариери от страна на западните среди.

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|  ХРОНОЛОГИЯ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СОВАЛКА (7-9 ОКТОМВРИ)                 |
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|  7 Октомври (следобед):  Първи оперативен контакт Ушаков - Уиткоф.    |
|                          Започва напасване на графиците спрямо       |
|                          часовите зони и визитата в Туркменистан.     |
|                                                                       |
|  8 Октомври:             Работна визита на В. Путин в Ашхабад (ОНД).  |
|                          Тръмп прекроява дневния си ред във Вашингтон.|
|                                                                       |
|  9 Октомври:             Провеждане на официалния телефонен разговор. |
|                          Договорено смекчаване на ограниченията за   |
|                          износ на руски дизел.                         |
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От икономическа гледна точка това решение носи пряка финансова инжекция за руския държавен бюджет чрез акцизи, износни мита и данък върху добива на полезни изкопаеми (НДПИ). Пазарите на горива в Северна Америка и Западна Европа през последните три тримесечия изпитваха сериозен недостиг на средни дестилати — именно дизел и газьол, които са гръбнакът на логистиката, селското стопанство и тежката промишленост. Вдигането на бариерите показва скептицизма на Белия дом към политиката на пълно икономическо изолиране, която се доказа като трудно приложима при критични суровини.

В Киев това развитие бе посрещнато с подчертано раздразнение. Украинското ръководство в лицето на Володимир Зеленски, чийто изтекъл мандат поражда все повече правни спорове относно конституционната му легитимност, оцени отстъпките като директно пробиване на международната изолация на Москва. Но суровите пазарни реалности за пореден път надделяват над геополитическата реторика.

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