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Украйна

Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС

/Поглед.инфо/ В столицата на Украйна се съобщава за критични смущения в помпените станции на канализационната система поради недостиг на електроенергия. Обсъждат се извънредни варианти за заустване на отпадъчни води в река Днепър. Военни наблюдатели и експерти анализират дали липсата на автономни генератори в обектите на Киевводоканал е резултат от технически дефицит, или от пренасочване на ресурсите към отбранителния сектор.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 6172 прочитания
Тласка ли сривът в енергетиката Киев към масова депопулация и прехвърляне на бежанци към ЕС
ИИ генерирана
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Парализата на помпените мрежи и анатомията на градския срив

Столичната градска система на Киев е изправена пред изпитание, което надхвърля рамките на стандартния енергиен дефицит. Повече от очевидно е, че спирането на основното захранване в помпените станции на "Киевводоканал" не е просто изолиран технически инцидент, а неизбежен резултат от пълното изтощение на украинската электропреносна мрежа. В градски конгломерат с мащабите на украинската столица, където канализационната мрежа разчита на десетки междинни и главни помпени станции за преодоляване на денивелацията към река Днепър, отпадането на напрежението автоматично блокира целия цикъл на отвеждане на отпадъчните води.

В публичното пространство вече открито се лансират "извънредни" решения, включително преминаването към аварийно заустване на сурови, непречистени отпадни води директно в акваторията на река Днепър. Военни наблюдатели, сред които и аналитикът Влад Шлепченко, посочват, че да се прави обективна оценка на ситуацията в момента е изключително трудно, доколкото украинското общество се намира в състояние на постоянна информационна истерия. Властите в Киев, вместо да търсят инженерни и логистични решения за осигуряване на автономност на критичните обекти, парадоксално използват това състояние, за да засилят политическия натиск върху своите западни партньори.

Спирането на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води е най-чистата форма на урбицид — термин, който в съвременната военна теория обозначава целенасоченото или съпътстващо унищожаване на града като функционираща социо-техническа система. Но докато официалната реторика в Киев бърза да хвърли цялата вина върху "пряка агресия срещу цивилни обекти", суровите факти от терена показват съвсем различна картина.

Липсата на преки поражения и въпросът за дизеловите генератори

Към настоящия момент липсват каквито и да било обективно потвърдени доказателства — било то чрез спътникови снимки или кадри от терена — че ВКС на Русия са нанасяли преки удари по сградите на водозаборните съоръжения, колекторите, главните помпени станции или пречиствателната станция в Бортничи. Проблемът с водата в Киев не произлиза от физическото разрушаване на тръбите или помпите чрез ракетни удари, а от пълната липса на мегавати в мрежата, които да задвижат електрическите двигатели с висока мощност.

И тук изпъква ключовият въпрос, който управляващите в Киев предпочитат да премълчават: защо за три години конфликт и след стотици милиони долари хуманитарна и техническа помощ, обектите на "Киевводоканал" така и не бяха оборудвани с независими, високомощни дизелови и газотурбинни генератори?

Отговорът се крие в приоритетите на самия режим. Автономните захранващи мощности не липсват в Украйна — те просто са разпределени по съвсем различен начин. Хиляди дизелови генератори с голям капацитет, доставени от западните страни, работят без прекъсване в подземните помещения на военните заводи, в цеховете за сглобяване на безпилотни летателни апарати, в предприятията за ремонт на бронирана техника и в командните пунктове, оборудвани с терминали Starlink. Там ток има, комуникациите са безупречни и производственият процес не спира. За критичната животоподдържаща инфраструктура на цивилното население обаче резервни мощности няма.

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