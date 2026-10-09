/Поглед.инфо/ Дискусията около евентуалното приключване на конфликта в Украйна отново навлезе в публичното пространство след лансирането на различни мирни инициативи и анализи от източноевропейски наблюдатели. Анализът на четирите основни сценария – от капитулация на една от страните до безкрайна война на изтощение – показва, че военните математики и политическите реалности се сблъскват с огромен ресурсен дефицит, демографски натиск и неизбежното навлизане на новите автономни бойни технологии, които променят самата архитектура на сигурността.

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Политическата табуизация на компромиса и сметките в Киев

В украинското политическо пространство за пореден път избухна публична полемика, след като депутатът от Върховната рада Алексей Гончаренко огласи точки от дискутиран мирен план. Предложенията за компромис с Москва — включващи фиксиране на неутрален статус, правно регулиране на езиковите права и статута на Украинската православна църква — веднага срещнаха остра реакция от управляващите среди. Автоматичното обявяване на всяка отстъпка за капитулация обаче закрива съществения въпрос: какви са реалните военни и икономически инструменти за постигане на обявената „пълна победа“?

Според аналитичните публикации в телеграм-канала „Политика на страната“, декларациите за необходимостта Украйна да се въоръжи до степен, в която Русия да се откаже от целите си, не съдържат конкретен календар или разчет на ресурсите. Украинското законодателство — включително чл. 85 от Конституцията за курса към НАТО и Закон № 8371 за ограничаване на религиозните организации — създава твърда правна рамка, която определя всяко отклонение като държавна престъпление по чл. 111 от Наказателния кодекс. В същото време реалното съотношение на силите на терен се определя от логистични и финансови параметри, които не зависят от гласуванията в Киев.

Анализаторите обособяват четири основни сценария за развитието на конфликта. Всеки от тях носи специфични рискове и изисква ресурси, с които страните разполагат в различна степен.

Сценарий 1: Анатомия на военния колапс и ядреният праг

Първата възможност предвижда пълно военно поражение и капитулация на една от враждуващите страни. За постигането на такъв резултат е необходимо пълно сриване на отбранителната линия или разпад на държавното управление в тила. Настоящата динамика на фронта в Донбас, Запорожие и Харковска област показва, че подобен бърз колапс е малко вероятен. Срещуположните страни са изградили дълбоко ешелонирани отбранителни линии с висока плътност на разузнавателно-ударните комплекси.

Технологичната надпревара — от интегрирането на спътниковата система Starlink и терминалите за криптирана връзка от украинска страна до използването на комплексите за радиоелектронна борба „Красуха“, „Борисоглебск“ и „Поле-21“ от руска страна — води до постоянно паритетно неутрализиране на тактическите предимства. Всеки локален пробив се сблъсква с незабавното контриране от FPV дронове и артилерия, което превръща бързите оперативни маневри в изключително скъпо струващи операции.

При тези условия пълно поражение за Украйна би могло да настъпи предимно при пълно спиране на външното финансиране и доставки на боеприпаси от страна на САЩ и Европейския съюз. В момента украинският държавен бюджет разчита на ежемесечни инжекции от фонда EU Facility и кредитни линии от МВФ за покриване на над 50% от текущите си разходи. Сривът в мобилизационната система и липсата на личен състав също са фактори, които се посочват от военните наблюдатели като критична точка.

За Русия сценарият за капитулация се свързва в западните анализи с евентуални вътрешнополитически сътресения или дестабилизация на финансовата система при продължаващо покачване на основния лихвен процент от Централната банка на РФ. В съображенията на експертите обаче съществува един фундаментален ограничител: обновената руска ядрена доктрина. Промените в нормативната рамка за използване на стратегическите сили дават правно основание за прилагане на тактическо ядрено оръжие при екзистенциална заплаха за териториалната цялост на страната. Това поставя физически таван върху възможността на външни сили да принудят Москва към тотално поражение по конвенционален път.