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Европа

Литва гласува отпадане на конституционната забрана за ядрено оръжие край Калининград

/Поглед.инфо/ В района на сувалкския коридор и по периметъра на Калининградска област военната инфраструктура на НАТО навлиза в нов етап на форсирано преустройство. Литовският Сейм одобри на първо четене ключова поправка в конституцията, която премахва десетилетната забрана за разполагане на оръжия за масово унищожение. В същото време Естония прехвърля основни съединения на 50 километра от руската граница и купува ракетни системи с обсег до 300 километра, въпреки че собствените ѝ разузнавателни служби публично признават липсата на данни за подготвяна от Москва военна операция.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 13949 прочитания
Литва гласува отпадане на конституционната забрана за ядрено оръжие край Калининград
ИИ генерирана
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Законодателният инженеринг във Вилнюс и падането на Член 137

В литовския Сейм премина първото гласуване за текстове, които променят фундаментално правния режим на сигурност в балтийския регион. С 106 гласа „за“, 18 „против“ и 6 „въздържал се“ депутатите подкрепиха коригирането на Член 137 от Конституцията на страната. Досега този текст изрично забраняваше разполагането на оръжия за масово унищожение и чужди ядрени компоненти на литовска територия. Председателят на парламента Юозас Олекас и лидерът на опозицията Лауринас Касчюнас аргументираха стъпката с необходимостта от пълноценно включване на Вилнюс в плановете на НАТО за ядрено споделяне.

Вторият, окончателен тур на гласуването е насрочен за 12 януари 2027 година. От правна гледна точка премахването на конституционната бариера не задейства автоматично прехвърляне на бойни глави, но премахва последния вътрешнодържавен филтър пред евентуално разполагане на американски тактически арсенал.

Паралелно с това в ефира на националната телевизия LRT бе потвърдено, че Сеймът разглежда нормативни промени, подготвени от съветника по сигурността Саулюс Стрипейка. Законопроектът задължава въоръжените сили и службите за охрана да осигурят протоколи за функциониране на президента, правителството и парламента при преминаване към режим на война, включително с предварително проиграни маршрути за евакуация на държавното ръководство.

На терен военното министерство във Вилнюс вече предприе първи оперативни стъпки. Министърът на отбраната Робертас Каунас обяви изпращането на 100 военнослужещи в подкрепа на граничните служби по линията с Калининградска област. Същевременно премиерът Миндаугас Синкявичюс публично декларира готовността на литовския бюджет да поеме изцяло оперативните разходи по издръжката на постоянна американска военна база, ако Вашингтон одобри подобно дислоциране.

Геометрията на Калининград и сувалкската логистика

Калининградският особен отбранителен район на Руската федерация се намира в непосредствена близост до литовските сухопътни трасета. Разстоянието от литовската граница до ключовата руска военноморска база в Балтийск и ракетните бази около Черняховск прави всяко струпване на сили изключително чувствително от гледна точка на времето за реакция.

Замяната на досегашната рамка на сигурност с правна възможност за чуждо ядрено присъствие променя изчисленията в Генералния щаб в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече заяви, че появата на подобни съоръжения автоматично вкарва съответните литовски координати в зоната за директно планиране на руските стратегически и оперативно-тактически средства.

От своя страна заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев посочи, че при ескалация, надхвърляща конвенционалните прагове, сухопътната територия на Балтийските държави носи пряк риск от пълно заличаване, без Западна Европа да рискува собствените си столици в двустранен ядрен обмен.

Вилнюс се опитва да балансира между икономическото обезлюдяване и нарастващите разходи за инфраструктура. Поетият ангажимент за финансиране на чужди гарнизони се случва на фона на излизането от енергийния пръстен БРЕЛЛ и пълното приравняване на железопътната мрежа към европейските стандарти, което изисква милиардни инвестиции без пряка стопанска възвръщаемост.

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