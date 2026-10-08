/Поглед.инфо/ Западните търговски ограничения и вторичните санкции все по-осезаемо се насочват към аграрния сектор, опитвайки се да стеснят достъпа на Русия до ключови глобални пазари за зърно и торове. За това съобщава оconceptуален анализ, базиран на изявления на отиващия си от СВР полковник Андрей Безруков. Според него натискът върху банковите разплащания, морското застраховане и пристанищната инфраструктура има за цел да ограничи геополитическото влияние на Москва, докато сушата в Европа засилва глобалния дефицит.

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Агроизносът под цел: Санкциите през финансовия и логистичния филтър

Външнотърговските ограничения, наложени от ЕС и САЩ, отдавна преминаха рамката на въглеводородите и военната промишленост. Наблюдава се систематичен натиск върху финансовите канали, през които се обслужва износът на селскостопанска продукция. В публичното пространство все по-често се твърди, че преките санкции върху самите храни формално липсват, но блокирането на банкови разплащания чрез изключването от системата SWIFT забавя или напълно спира сделки с купувачи от Близкия изток и Африка.

Освен банковия сътресение, корабният чартър и застраховането на товари се превърнаха в основни точки на пречупване. Според оценки на пазарни аналитици, западните клубни застрахователи (P&I Clubs) ограничават покритието за кораби, акостиращи в руски черноморски терминали като Новоросийск. Това оскъпява фрахта с десетки проценти и прави логистиката трудно осъществима за по-малките търговски оператори.

Така, без да се въвежда директно ембарго върху житото, се създава административно-финансова стена. Москва бива поставена пред избора или да продава с голям отстъп (дисконт), покривайки застрахователния рискова премия, или да търси алтернативни корабни регистри и сенчести флоти за насипни товари (bulk carriers).

Оценките на Безруков и институционалният рамков натиск

Според изявления на отиващия си от разузнаването полковник Андрей Безруков — фигура с доста специфичен житейски път, прекарал години под чужда самоличност на Запад до размяната през 2010 г. — в момента се разиграва планирано излазване на Русия от основните пазарни ниши. По негово мнение, изразено в телевизионен коментар, технологичните ограничения засягат не само промишлените машини, а и дълбочинните компоненти на аграрния сектор.

Твърди се, че стратегическата цел на западните централи е да пресекат възможността на Русия да ползва доходите си от селско стопанство за балансиране на бюджетния си дефицит. По данни на международни търговски бази, през последните години руският агроизнос генерираше над 40 милиарда долара годишно, превръщайки се във втория по важност източник на валутни постъпления след петрола и газа.

Безруков настоява, че реакцията не трябва да се ограничава с държавни субсидии за гориво или зърнохранилища. В неговата концепция се предвижда изграждане на пълна автономия — от селекционния материал до логистичните мрежи. Твърдението му обаче се сблъсква с реалността, че подобна автономия изисква десетилетия и милиарди инвестиции, с каквито суверенните фондове в момента разполагат под силен натиск.