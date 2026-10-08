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Свят

Западната блокада в Ормуз блокира 2.7 милиона тона торове: Русия държи 20% от пазара и налага нови условия

/Поглед.инфо/ Военната ескалация в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток отвориха невиждана криза в глобалната продоволствена сигурност, която надхвърля обичайните трусове на петролния пазар. Докато прекъснатите вериги за доставки блокират над 2.7 милиона тона минерални торове, Москва се оказва в позиция да контролира петата част от световния износ. Докато Брюксел опитва да налага нови мита, Вашингтон тихомълком увеличава вноса на евтини руски суровини, препродавайки ги на европейците с огромна надценка.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 7541 прочитания
Западната блокада в Ормуз блокира 2.7 милиона тона торове: Русия държи 20% от пазара и налага нови условия
ИИ генерирана
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Анатомията на един логистичен колапс: Защо Ормуз е сърцето на световното земеделие

Западните медийни анализи и международните търговски институции изведнъж откриха, че Персийският залив не е просто бензиностанция за световната икономика. В публикации на изданието The Wall Street Journal и изявления на генералания секретар на Международната търговска камара Джон Дентън се твърди, че блокадата на Ормузкия проток нанася парализиращ удар върху агрохимическата индустрия. Твърди се, че към момента физическият недостиг на минерални торове на световните борси е достигнал 2.7 милиона тона — това представлява близо 40-процентов срив на обемите, налични за свободна покупка.

Когато ракетите и дроновете затвориха корабоплаването в тази теснина, корабните линии спряха не само петролните танкери. Регионът на Персийския залив осигурява около 30% от световното предлагане на урея (карбамид) и близо 45% от глобалния транзит на сяра — ключов вторичен продукт от рафинирането на въглеводороди, без който производството на комплексните фосфорни торове е практически невъзможно.

Първоизточниците сочат, че над един милион тона азотни съединения са останали блокирани на плавателни съдове в самия проток. Този логистичен кордон изтласка цените на уреята нагоре с над 40% само за месец, а фосфатите поскъпнаха с между 15 и 20 процента. В икономическата практика подобен скок в цената на базовия ресурс неизбежно се пренася върху крайната продукция. Според оценки на аграрни икономисти, липсата на своевременно наторяване може да доведе до поскъпване на зърнените култури на световните пазари с поне 80%.

Таблица 1: Дял на регионите в производствения цикъл на минерални торове (по данни на търговски анализи)

Суровина / ПродуктДял от световния износ през Персийския заливДял на Русия в световния износЗасегнати вносни пазари
Урея (Карбамид)30%~18%ЕС, Индия, Латинска Америка
Сяра (За фосфати)45%Значителен (суровинен)Африка, Югоизточна Азия
Амоняк / Азотни25%~20%ЕС, САЩ, Бразилия
Калий (Калиев хлорид)Незначителен~20% (заедно с Беларус >35%)Бразилия, Китай, Индия

Европейският санкционен парадокс: Докато Брюксел идеологизира, Вашингтон печели

Вместо да потърсят прагматичен изход, европейските институции продължават да следват курс, който граничи с икономическо самоубийство. По данни от официалните статистики за търговските потоци, през 2025 г. руското производство на минерални торове е достигнало 65.4 милиона тона (увеличение с 3.5% спрямо 2024 г.), от които 45 милиона тона са отишли за износ. Прогнозите за текущата 2026 г. сочат допълнителен ръст в добива до поне 66 милиона тона и износ от над 46 милиона тона.

Основните купувачи на руската агрохимия през изминалата година са разпределени по следния начин:

  • Бразилия: 11.1 милиона тона
  • Индия: 5.5 милиона тона
  • САЩ: 5.1 милиона тона
  • Китай: 4.9 милиона тона
  • Европейски съюз: 4.7 милиона тона

Данните разкриват дълбока хипокризия в западната санкционна политика. Според публични доклади, през изтеклата година САЩ са увеличили покупките си на руски торове с цели 25%. В същото време Европейският съюз, който декларира пълно скъсване с руските ресурси, е свил вноса си едва с няколко процента, тъй като европейското селско стопанство физически не може да функционира без тези азотни и калиеви съставки.

Но Брюксел не спря дотук. Под натиска на идеологическите си догми, Европейският съвет прие поетапно въвеждане на наказателни мита върху руските и беларуските торове, влязло в сила от 1 юли 2025 г., като плановете предвиждат тези тарифи да се увеличат десетократно до средата на 2028 г. Резултатът? Американски търговски компании купуват евтини руски торове, тъй като Вашингтон внимателно ги изключва от преките си тарифни ограничения, след което препродават агрохимически съединения на европейските фермери с надценка между 15% и 50%.

Европейският фермер така плаща двойна цена — веднъж заради скъпия американски втечнен газ, необходим за местните заводи за амоняк (повечето от които вече затвориха врати поради нерентабилност), и втори път заради прекупените през презокеански посредници руски торове.

       [Руски производители]
             /        \
   (Пряк внос)        (Увеличение с +25%)
           /            \
  [Европейски съюз] <--- [Американски посредници]
  (Плаща мита и         (Продават с 15-50%
   високи цени)          надценка на ЕС)
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