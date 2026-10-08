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Европа

Талин прехвърля войски към Нарва: Новата военна доктрина на Естония предвижда удари на 300 км в руска територия

/Поглед.инфо/ Военното прегрупиране на Естония към източните ѝ граници и приемането на доктрината за „активна отбрана“ през май 2026 г. предизвикват сериозни въпроси относно стабилността на Балтийския регион. Според публикации в западната преса и оценки на руски аналитици, закупуването на ракетни системи HIMARS с голям обхват променя оперативното уравнение около Санкт Петербург и Калининград. Талин настоява, че това са мерки за възпиране, но критици виждат риск от превръщането на страната в предна плацдармова зона.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 25078 прочитания
Талин прехвърля войски към Нарва: Новата военна доктрина на Естония предвижда удари на 300 км в руска територия
ИИ генерирана
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По анализи на западни издания, руски военни наблюдатели и публикации в чуждестранната преса.

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Дислокацията край Нарва: От пасивна линия към предно позициониране

През май 2026 г. правителството в Талин официално утвърди актуализирана Концепция за национална сигурност. В документа бе внедрен терминът „активна отбрана“ — фразеология, която в сухопътните доктрини на НАТО се разчита като готовност за превантивно неутрализиране на вражески огневи средства още преди те да пресекат държавната граница.

Според данни на Financial Times, естонското Министерство на отбраната вече изпълнява план за преместване на основни бойни единици на изток, в непосредствена близост до граничния пункт Нарва – Ивангород. В района се изграждат нови дивизионни бази, фортификационни съоръжения и замаскирани огневи позиции. Всичко това се финансира от военен бюджет, достигнал колосалните за мащаба на страната 5,4% от брутния вътрешен продукт за 2026 г.

Талин рамкира тези действия като строго възпиращи. Твърди се, че урокът от последните години изисква отбраната да започва от първия сантиметър територия. Аналитици от руското направление обаче — включително коментаторът от "Царград" Александър Бабицки и Александър Михайлов от Бюрото за военно-политически анализ — посочват съществено разминаване между отбранителната реторика и инженерно-техническите параметри на новите въоръжения.

[ Източен фланг на НАТО: Дистанция от Нарва ]
  Нарва (Естония) -----------------------------> Санкт Петербург (260 км)
  Обсег на HIMARS (M31 / ATACMS) --------------> 70 км до 300 км

Техническите параметри: HIMARS и географският вектор към Ленинградска област

Основата на новото превъоръжаване е придобиването на девет американски реактивни системи за залопов огън M142 HIMARS. В зависимост от използваните боеприпаси — от стандартните управляеми ракети GMLRS M31 (с обсег около 70–80 км) до оперативно-тактическите ATACMS или новите PrSM (Precision Strike Missile) — обсегът на поразяване варира от 80 до над 300–400 километра.

Разстоянието от естонската граница при Нарва до околовръстния път на Санкт Петербург е приблизително 260 километра. От оперативна гледна точка разполагането на такива пускови установки в източните провинции на Естония поставя под пряк прицел:

  • Всички основни транспортни възли и железопътни артерии на Ленинградска област.
  • Военноморската база в Кронщад и обектите на Балтийския флот.
  • Летищата за базиране на оперативно-тактическата авиация в Западния военен окръг.

Естонски военни представители публично подчертават факта, че Санкт Петербург се намира в този радиус. Според руски коментатори това не е просто географска констатация, а съзнателно показване на възможности за нанасяне на превантивни удари по критична инфраструктура, ако командването в Талин прецени, че отсрещната страна подготвя настъпление.

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