Георги Марков: Стената падна! Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия

/Поглед.инфо/ Нов исторически обрат в германската политика: „Алтернатива за Германия“ записа първи председател на местен парламент в Саксония-Анхалт. Анализаторът Георги Марков очертава мащаба на промяната, която тръгва от източните провинции към цяла Германия – от избора на Тобиас Рауш до очертаващия се първи премиер от AfD в Магдебург и възхода на Алис Вайдел.

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Уважаеми читатели,

Радвам се, че не ви подведох в прогнозата, че в Европа започват промени по-голями от тези през 1989 г.

"Алтернатива за Германия" има за първи път в историята на страната свой председател на парламента.

Днес, на първата сесия на новоизбрания местен парламент в Саксония - Анхалт с 48 гласа за председател бе избран Тобиас Рауш от AFD.

Tой получи 48 гласа при необходими 42 и налични за партията след победата на 6 септември с 39 депутата.

И от други партии са гласували за избора. Стената падна!

Преди Коледа в Саксония - Анхалт ще има премиер от "Алтернатива за Германия". На премиерския стол в Магдебург ще седне 35-годишният чаровник Улрих Зигмунд.

Промяната в Германия върви от изток на запад.

"Алтернатива за Германия" вече води в Северен Рейн - Вестфалия с 2% над партията на Мерц - ХДС.

Поклон пред източните немци, които на 9 ноември 1989 г. събориха Берлинската стена на комунизма, а днес пробиха тази на неолиберализма.

Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия!