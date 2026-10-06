Георги Марков: Стената падна! Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия

Уважаеми читатели,
Радвам се, че не ви подведох в прогнозата, че в Европа започват промени по-голями от тези през 1989 г.
"Алтернатива за Германия" има за първи път в историята на страната свой председател на парламента.
Днес, на първата сесия на новоизбрания местен парламент в Саксония - Анхалт с 48 гласа за председател бе избран Тобиас Рауш от AFD.
Tой получи 48 гласа при необходими 42 и налични за партията след победата на 6 септември с 39 депутата.
И от други партии са гласували за избора. Стената падна!
Преди Коледа в Саксония - Анхалт ще има премиер от "Алтернатива за Германия". На премиерския стол в Магдебург ще седне 35-годишният чаровник Улрих Зигмунд.
Промяната в Германия върви от изток на запад.
"Алтернатива за Германия" вече води в Северен Рейн - Вестфалия с 2% над партията на Мерц - ХДС.
Поклон пред източните немци, които на 9 ноември 1989 г. събориха Берлинската стена на комунизма, а днес пробиха тази на неолиберализма.
Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия!