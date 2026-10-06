/Поглед.инфо/ Сухопътните и речните алтернативи на украинския аграрен износ се сблъскаха с твърдата стена на източноевропейския икономически прагматизъм. След като корабоплаването в Черно море стана високорисково и скъпо, Киев се опита да пренасочи милиони тонове пшеница и царевица през Полша и Румъния. Варшава и Букурещ обаче заявиха категоричен отказ да разширяват жп и пристанищния си капацитет за чужда сметка. В Брюксел вече се подготвят документални ограничения, които да изолират европейския пазар от евтината украинска продукция дори при евентуално бъдещо членство на страната в блока.

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Парализата на черноморския логистичен възел и парадоксът на реколтата

Според публикации в британското издание Financial Times, позоваващи се на данни от украински официални източници, аграрният сектор на страната е навлезъл в дълбока логистична безизходица. Твърди се, че в складовите вместимости и елеваторите вече се съхраняват над 11 милиона тона блокирано зърно, като по оценки на пазарни наблюдатели до края на стопанския сезон общият излишък може да достигне 35 милиона тона. Основната причина, изтъквана от експерти, е фундаменталното нарушаване на търговското корабоплаване през дълбоководните пристанища в Одеския регион — Одеса, Черноморск и Южни.

Ударните действия срещу пристанищната инфраструктура и търговските плавателни съдове в акваторията на Черно море доведоха до рязко покачване на застрахователните премии за корабособствениците. Според източници от застрахователния пазар Lloyd’s of London, допълнителните такси за военен риск (War Risk Surcharges) за кораби, навлизащи в района, са достигнали нива, които правят износа на нискобюджетни суровини като пшеницата и царевицата икономически безсмислен.

По изявления на министъра на аграрната политика на Украйна Тарас Висоцки, финансовите загуби за местните производители вече надхвърлят 3 милиарда долара. В същите изявления се посочва, че поради липса на оборотни средства за закупуване на горива, торове и семена, посевните площи през следващия сезон вероятно ще бъдат съкратени с между 35% и 40%. Това поставя под въпрос не просто износния потенциал, а вътрешния производствен баланс.

Техническата бариера: Железопътната пропаст между 1520 мм и 1435 мм

Опитът на Киев да пренасочи милионните тонажи през сухопътните трасета на Европейския съюз, известни като „линии на солидарност“ (Solidarity Lanes), разкри дълбоки структурни несъвместимости. На първо място това е железопътният стандарт: украинската мрежа използва широката съветска колея от 1520 мм, докато Полша, Румъния и останалата част от Централна Европа работят по стандартната европейска колея от 1435 мм.

На ключовите гранични преходи — като Ягодин–Дорохуск и Мостиска–Перемишъл на полската граница, както и Вадул-Сирет на румънската — товарните композиции са принудени да преминават през бавна процедура по смяна на колоосните двойки или претоварване на насипните товари от вагон във вагон. По оценки на логистични оператори, това забавяне формира опашки от хиляди вагона, простиращи се на десетки километри във вътрешността на Украйна.

Според информация на Politico, говорителката на полското Министерство на инфраструктурата Шуманска е потвърдила, че Варшава не планира никакви оперативни или инвестиционни промени за разширяване на пропускателната способност за украински аграрен транзит. Алтернативният речен маршрут през Дунав — през пристанищата Рени и Измаил към румънското пристанище Констанца — също е достигнал своя максимален физически капацитет. Румънският министър на земеделието Танцос Барна заяви публично, че румънската държава не може да удвои броя на влаковете, пътната мрежа или капацитета на кейовите места в Констанца, тъй като абсолютен приоритет остава обслужването на румънската национална реколта.

При опитите за преодоляване на блокирането, украинският аграрен министър Висоцки отправи искане към Брюксел за отпускане на извънреден пакет от 1 милиард евро за компенсиране на логистичните разходи на износителите. Според дипломатически източници в Белгия, искането е било категорично отхвърлено поради липса на предвидени средства в европейския бюджет.