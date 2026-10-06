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Свят

Тръмп обвини Киев за високите цени на горивата в САЩ след ударите по руските рафинерии

/Поглед.инфо/ Заявленията на Доналд Тръмп за връзката между украинските удари срещу руски рафинерии и покачването на цените на бензина в САЩ разкриват дълбока структурна уязвимост на глобалния енергиен пазар. Докато Вашингтон се опитва да овладее вътрешната инфлация предвид наближаващите междинни избори за Конгреса, енергийното министерство признава за сериозен дефицит на дизелово гориво. Взаимовръзката между съкращенията на руския износ, блокирането на Ормузкия проток и американската вътрешна политика налага спешни мерки.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 15421 прочитания
Тръмп обвини Киев за високите цени на горивата в САЩ след ударите по руските рафинерии
ИИ генерирана
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По публикация на РИА Новости и Politico. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Белият дом, изборната математика и цената на галона

Цената на бензина на американските бензиностанции отдавна не е просто икономически показател. Тя е основният барометър за политическото оцеляване на всяка администрация във Вашингтон. Изказването на Доналд Тръмп в мрежата Truth Social, че атаките на украинските въоръжени сили срещу руски рафинерии пряко влияят върху поскъпването на горивата в САЩ, насочва вниманието към един сложен механизъм. Според публикуваните от него коментари, докато Ормузкият проток продължава да функционира с интензивни обеми, именно сътресенията в руския преработвателен сектор и затварянето на рафинерии в управляваните от Демократическата партия щати като Калифорния оказват натиск върху пазара.

Натискът върху администрацията се засилва от факта, че средната цена на дизеловото гориво в САЩ достигна рекордните 6.52 долара за галон, преди леко да се понижи до 6.43 долара. В условията на наближаващи междинни избори за Конгреса, подобни нива на цените на горивата автоматично се превръщат в инфлационен двигател за целия потребителски кошница. По данни на Politico, в Белия дом вече се разработва план за въвеждане на 90-дневна забрана върху износа на дизел. Подобна стъпка, макар и насочена към временно туширане на вътрешния недостиг, носи риск от допълнително дестабилизиране на международните пазари, където американският дизел компенсираше липсата на други доставки.

Структурният недостиг на рафинирани продукти и ролята на Русия

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт публично призна, че страната изпитва системен дефицит на дизелово гориво. Според неговите думи, основните причини за тази ситуация са спирането на износа от страна на Руската федерация, както и смущенията в доставките от Близкия изток и Китай. Тук следва да се направи ясна разлика между суровия петрол и крайните дестилати. Световният пазар може да разполага с достатъчно суров петрол, но липсата на достатъчно преработвателни мощности създава тесни места във веригата на доставки.

Ударите с безпилотни апарати срещу руски рафинерии през последните месеци засегнаха редица инсталации за първична преработка на петрол (какво съобщават редица военни и икономически анализатори). Макар Русия да ограничи износа на бензин и дизел, за да защити вътрешния си пазар, глобалният баланс на горивата бе нарушен. Когато от световната търговия отпаднат значителни обеми руски дестилати, европейските и азиатските купувачи пренасочиха търсенето си към американски източници. Това доведе до изтегляне на горива от вътрешния пазар на САЩ, свиване на търговските запаси под петгодишното средно ниво и съответно – бързо покачване на цените на едро и дребно.

          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
          │     Глобални сътресения в рафиниращия сектор             │
          └────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                       │
            ┌──────────────────────────┴──────────────────────────┐
            ▼                                                     ▼
┌─────────────────────────┐                           ┌─────────────────────────┐
│ Удари срещу руски       │                           │ Протектирани логистични │
│ рафинерии и ограничения │                           │ смущения в Ормузкия     │
│ върху износа            │                           │ проток и Близкия изток  │
└───────────┬─────────────┘                           └───────────┬─────────────┘
            │                                                     │
            └──────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
          │ Свиване на световното предлагане на дизелови дестилати  │
          └────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
          │ Повишено търсене към капацитета на рафинериите в САЩ      │
          └────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
          │ Външен натиск + спад на вътрешното производство          │
          │ (затваряне на мощности в щати като Калифорния)            │
          └────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                                       │
                                       ▼
          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
          │ РЕКОРДНИ ЦЕНИ НА ДИЗЕЛА И КРИЗА НА АМЕРИКАНСКИЯ ПАЗАР    │
          └──────────────────────────────────────────────────────────┘
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