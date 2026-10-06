Над 300 артефакта се представят за първи път в Пекин по повод 90-годишнината от победата в Дългия поход

/Поглед.инфо/ Повече от 300 артефакта и исторически документи, свързани с Дългия поход, се излагат за първи път във Военния музей на Китайската народна революция в Пекин. В тях се разкриват нови подробности за събитието, което е допринесло за оформянето на историята на XX век.

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Изложбата се организира по повод 90-годишнината от победата в Дългия поход, който приключва през октомври 1936 г., когато основните сили на Червената армия пробиват обсадата на силите на Гуоминдана и се обединяват отново в северозападната част на Китай.

Военната одисея от около 12 500 километра, започнала през 1934 г., дава на Китайската комунистическа партия (ККП) нова опора, от която да укрепи силата на революцията и нова отправна точка за победа.

Една от забележителностите на изложбата е колекция от ръкописи, разказващи за битки, радиокомуникация, ежедневни преживявания и други аспекти на похода. Някои от тях са написани от самите участници, докато повечето са съставени въз основа на техните устни разкази.

Тези ръкописи предлагат ценни записи от първа ръка, като същевременно притежават и литературна стойност.