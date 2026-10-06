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Свят

Изтеглянето на B-1 от Глостършир: Вашингтон претегли риска от FPV-дронове срещу предизборния рейтинг на Тръмп

/Поглед.инфо/ Внезапното пребазиране на 12 американски стратегически бомбардировача B-1 Lancer от британската авиобаза RAF Fairford обратно към Континенталните щати очертава дълбока криза на доверието между Вашингтон и Лондон. Официално определяна като "планова ротация", операцията последва задържането на шест лица край базата в Глостършир, заподозрени в контакти с иранските спецслужби. Администрацията във Вашингтон преценява, че дори козметична повреда по невъзстановима летателна платформа пред изборите би нанесела фатален удар върху политическото ръководство.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13783 прочитания
Изтеглянето на B-1 от Глостършир: Вашингтон претегли риска от FPV-дронове срещу предизборния рейтинг на Тръмп
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По публикация на Олег Исайченко /Взгляд/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пребазиране под натиск: Политическата математика зад евакуацията от Глостършир

Американското военно командване прибра обратно зад Атлантика 12 стратегически бомбардировача B-1 Lancer, разположени в британската авиобаза RAF Fairford (Глостършир, на около 145 километра западно от Лондон). Подвигът по пребазирането се представя от говорителите на Пентагона като „военно решение“ и „планова ротация“, ала хронологията на събитията около 27 септември сочи съвсем различен вектор. Нощният инцидент, при който британската полиция засича три бели микробуса на тесен селски път в непосредствена близост до периметъра на базата, доведе до ареста на петима, а по-късно и на шести заподозрян. Последвалото задействане на инженерни роботизирани системи за претърсване и обявяването на „сериозно извънредно положение“ (major incident) разкриха, че британската инфраструктура за сигурност е напълно пробита.

Официален Лондон бързо задейства познатия си реторичен механизъм "highly likely", насочвайки пръст към спецслужбите на Техеран. Твърди се, че Ислямската република може да е вербувала местни оперативни елементи за извършване на диверсия срещу съоръжението, използвано исторически като предно базиране за удари в Близкия изток. Освобождаването на всички задържани под гаранция малко по-късно обаче повдига сериозни въпроси относно реалните доказателства на Скотланд Ярд. Външният министър на Иран Абас Арагчи отхвърли обвиненията, заявявайки, че пускането на предполагаеми "терористи" показва несъстоятелността на британските конструкции.

Във Вашингтон обаче не се интересуват от съдебната процедура в Обединеното кралство, а от сухата калкулация на щетите.

Факторът FPV и уязвимостта на откритите паркинги

Военно-техническата страна на проблема е кристално чиста. Бомбардировачът B-1 Lancer е свръхзвукова платформа с променлива стреловидност на крилото, чието производство е окончателно спряно през 90-те години на миналия век. Всяка една от тези машини е невъзстановим ресурс – при евентуална повреда или унищожаване, флотът на ВВС на САЩ просто намалява невъзвратимо.

В авиобазата RAF Fairford тези свръхскъпи летателни апарати бяха разположени на открити стоянки, лишени от каквито и да е засилени стоманобетонни укрития (HAS - Hardened Aircraft Shelters). Средата на съвременните конфликти доказа, че дори импровизиран FPV-дрон или комерсиален квадрокоптер с малък кумулативен заряд, пуснат от разстояние 2-3 километра извън оградата на базата, може да изкара от строя милиардна военна техника. Повредата на композитните материали, критичната авионика или двигателите General Electric F101-GE-102 на B-1 изисква месеци ремонт в специализирани заводи в САЩ.

Военни наблюдатели припомнят, че това не е първият случай, в който Пентагонът реагира асиметрично при поява на вектор на заплаха. Когато иранските сили задействаха новите си противокорабни балистични ракети със среден обсег в района на Персийския залив и Ормузкия проток, американските военноморски групи бяха незабавно изтеглени на разстояние, надхвърлящо декларативния обсег на иранското оръжие. Логиката тук е идентична: цената на потенциалната щета надхвърля оперативната полза от присъствието.

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