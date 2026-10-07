Новак Джокович стана 7-кратен шампион на China Open

/Поглед.инфо/ Светът не просто сменя центровете на сила – пренареждат се самите пътища, по които се движат стоки, капитали и геополитическо влияние. Във втората част на разговора ми с проф. Георгий Чанков говорим за сблъсъка между САЩ и Китай, ролята на Русия в бъдещето на Евразия и опита на ЕС да търси път към Китай, заобикаляйки Москва. Защо България пропусна огромни китайски възможности? Може ли Евразия да се превърне в новото икономическо сърце на света? И защо Близкият изток остава само на една искра от нов голям конфликт?

07.10.2026 18:00